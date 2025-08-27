Chelsea-Fulham, Blues al terzo derby su tre: il pronostico di DDD

Chelsea-Fulham, i Blues di Maresca cercano la prima vittoria casalinga in Premier League: il pronostico di DDD

Enrico Pecci Redattore 27 agosto - 18:42

Dopo i trionfi in Conference League e soprattutto al Mondiale per Club, con il ritorno in Champions League, il Chelsea di Enzo Maresca vuole continuare a bruciare le tappe e tornare subito al vertice anche in Inghilterra. I Blues hanno iniziato la stagione col pareggio casalingo nel Derby contro il Crystal Palace, per poi travolgere 5-1 il West Ham. Nel weekend Palmer e compagni giocheranno il terzo Derby londinese su tre in Premier League.

Chelsea-Fulham, stato di forma e precedenti nel Derby — Il Chelsea è attualmente quarto in Premier ed è la prima squadra inseguitrice delle capoliste ancora a punteggio pieno Liverpool, Arsenal e Tottenham. La squadra di Maresca, come anticipato, è reduce da una vittoria ed un pareggio con 5 gol fatti ed uno subito nel 5-1 sul campo del West Ham. Il Fulham è invece reduce dal pareggio casalingo contro il Manchester United di Amorim ed ha pareggiato anche l'esordio contro il Brighton, entrambe le partite per 1-1.

Su 26 precedenti disputati, il Chelsea ha vinto per ben 16 volte, con 2 vittorie del Fulham. 8 testa a testa nel Derby di Londra sono invece terminati in pareggio.

Chelsea-Fulham, Blues favoriti: il pronostico di DDD — Stando alle quote dei bookmakers, il Chelsea di Maresca partirà nettamente favorito nel derby di Stamford Bridge. L'1 è infatti bancato a 1.50, mentre il 2 si gioca a 6.00. A 4.50 il pareggio, che diventerebbe il terzo consecutivo del Fulham nelle prime tre giornate di Premier League. Sono attesi gol nel match: l'Over 2,5 si punta a quota 1.66, l'Under a 2.20. A 1.80 entrambe le squadra a segno, quindi l'opzione Goal, mentre il NoGoal si gioca a 1.95. Infine, il risultato esatto più probabile è l'1-0 o il 2-0 in favore dei Blues, a quota 8.50, con l'1-1 bancato a 9.50.