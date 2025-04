Chelsea-Fulham, filosofie di calcio opposte nella stessa città

Nel West London Derby, non si contrappongono solo due club ma anche due idee di calcio differenti

Massimiliano Guerra 18 aprile - 11:10

Nel West London Derby, Chelsea-Fulham , la sfida non si gioca solo in campo ma anche in panchina. Enzo Maresca e Marco Silva rappresentano due visioni diverse del calcio, per formazione, approccio tattico e gestione del gruppo. L’italiano, alla sua prima esperienza in Premier League da capo allenatore, arriva con un’idea precisa di gioco mutuata dal modello Guardiola. Il portoghese, più navigato nel contesto inglese, si affida a un calcio diretto, fisico e orientato alle transizioni.

Chelsea-Fulham, le idee di Maresca — Maresca predilige un sistema fluido, spesso impostato su un 4-3-3 che in fase di possesso si trasforma in un 3-5-2. I suoi principi si basano sul dominio del pallone e sul posizionamento dei giocatori tra le linee, con l’obiettivo di creare superiorità numerica e qualitativa. La costruzione dal basso è centrale: coinvolge il portiere e i difensori centrali, mentre i terzini si accentrano per dare sostegno al centrocampo. È un calcio organizzato, metodico, a tratti didattico, che richiede disciplina e comprensione collettiva.

Marco Silva ed il suo Fulham — Marco Silva si muove in una direzione opposta. Il suo Fulhamadotta un 4-2-3-1 solido, in cui le distanze tra i reparti sono sempre equilibrate. Non c’è un dogma del possesso, ma piuttosto l’attenzione a sfruttare gli spazi in verticale e a colpire in velocità. La squadra lavora bene nella fase di transizione, sia offensiva che difensiva, con un pressing mirato e una spiccata capacità di recuperare palla nella zona centrale del campo. L’attenzione al dettaglio tattico si accompagna a una certa libertà negli ultimi trenta metri, dove gli interpreti hanno margine di manovra per decidere.

Le differenze tra i due si notano anche nella gestione del gruppo. Maresca imposta un rapporto formativo con i giocatori, spesso orientato alla crescita individuale all’interno di una struttura. Silva lavora molto sull’empatia, sulla motivazione e sulla valorizzazione delle caratteristiche dei singoli, chiedendo ai suoi un’applicazione tattica senza rinunciare all’istinto.

In un campionato dove l’equilibrio tra idee e risultati è sempre più difficile da trovare, Maresca e Silva rappresentano due modelli efficaci ma distanti. Il primo cerca il controllo totale attraverso il pallone; il secondo punta sull’efficienza e sulla capacità di adattarsi al contesto. Due strade diverse, che si incrociano in uno dei derby meno chiassosi di Londra, ma sempre più interessante dal punto di vista tecnico e tattico.