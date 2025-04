L'ex Milan ha rilasciato un'intervista, dove ha paragonato il suo periodo da allenatore nei Blues con quello attuale.

Federico Grimaldi 3 aprile - 18:26

Ruud Gullit è stato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. L'olandese, in un'intervista rilasciata al 'The Sun', ha ripercorso la sua carriera, dando maggiori dettagli su alcuni anni non particolarmente felici da allenatore del Chelsea. Ha fatto anche un riferimento all'operato di Marescae all'attuale dirigenza dei Blues.

Gullit: "Ho vinto un trofeo e sono stato licenziato" — La vita da allenatore di Ruud Gullit non è stata particolarmente facile. Il tutto è cominciato nel 1996, quando divenne la guida tecnica del Chelsea. Proprio a questo periodo, fa riferimento l'ex Milan, che ha messo a paragone la società di allora con quella di oggi: "Dopo 27 anni non sembra essere cambiato niente. Quando allenavo io, vinsi la Fa Cup, ma nonostante ciò, venni licenziato. Rimasi stupito della scelta della dirigenza, perché avevo riportato il club in alto. Vorrei capire cosa vogliono, anche oggi la situazione non è cambiata. Anche se hai successo, ti licenziano, non ha senso. Non capiscono cosa vogliono davvero. Il Chelsea per rimane un enigma. Vogliono vincere, vogliono risalire la classifica? Quale è il loro obbiettivo? Veramente non capisco come si possa andare avanti in questa maniera", così Gullit al 'TheSun'.

3 Agosto 1997: Ruud Gullit, allenatore del Chelsea saluta il pubblico dopo aver sconfitto il Manchester United a Wembley Foto: Stu Forster /Allsport

Gullit su Maresca: “Lui non c’entra nulla” — In casa Chelsea tiene banco l'operato dell'allenatore italiano. Maresca, ad inizio stagione, aveva incantato Londra, grazie al suo gioco offensivo ed ai risultati, che hanno portato i Blues tra le prime in classifica. Poi cosa è cambiato? Attualmente, il Chelsea sembra aver smarrito quell'identità di gioco, che per mesi è risultata l'unica costante in un mare di problemi.

Gullit, nella sua intervista, ha difeso la gestione dell'ex tecnico del Leicester, evidenziando che il problema non è l'allenatore: "Quest'anno bisognava ricostruire e secondo me le cose stanno andando bene. L'allenatore non c’entra nulla con gli attuali problemi. La gente mi dice spesso che uno dei problemi è il continuo cambio della guida tecnica ed io mi accodo a loro. La dirigenza non deve commettere ulteriori errori". Stasera c'è Chelsea-Tottenham, vedremo se Maresca riuscirà ad invertire il trend negativo e a far ricredere tutti coloro che lo stanno criticando. Gullit è dalla sua parte.

Former Chelsea star Ruud Gullit offers damning assessment of his former side - and points out similarity from when he was in charge nearly 30 years ago https://t.co/whBHz0Gy6X

— Mail Sport (@MailSport) April 3, 2025