Continua la lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League: all'Emirates Stadium di Londra, Gunners e Blues si sfideranno in nuovo derby cittadino.

Samuele Amato 15 marzo - 10:58

Dopo le fatiche europee si ritorna nei campionati nazionali. La Premier League, arrivata alla 29esima giornata, si prepara per il big match di turno - un nuovo derby di Londra. All'Etihad Stadium i Gunners ospiteranno i Blues: partita che potrebbe dare una svolta alla lotta per un posto in Champions League. Ecco come arrivano alla sfida le due squadre e le probabili formazioni di Arsenal-Chelsea.

Consolidare il secondo posto: la missione di Arteta — L'Arsenal deve fare i conti con la super stagione del Liverpool in campionato. I Reds sono primi a 70 punti e vanno spediti verso il loro ventesimo titolo della Premier League; anche perché i Gunners, secondi, sono distanti dalla capolista di 15 punti (a quota 55). Per gli uomini di Mikel Arteta rimangono solo due obiettivi.

Il primo è sicuramente quello di continuare il percorso eccellente fatto in Champions League. Dopo essere passato come terzo nella fase a campionato, l'Arsenal ha superato l'ostacolo PSV agli ottavi di finale e si prepara ad affrontare il Real Madrid ai quarti ad aprile. Il secondo riguarda il campionato inglese: tenere distanti le inseguitrici e restare al secondo posto.

Sul fronte nazionale, però, l'Arsenal sta mostrando qualche difficoltà. Infatti, nelle ultime tre i Gunners hanno raccolto due pareggi (contro Manchester United e Nottingham Forrest) e una sconfitta (nel derby contro il West Ham). L'ultima vittoria risale al 15 febbraio nella trasferta contro il Leicester, superato per 2 gol a 0. Il Derby tra North e West London è un ottimo spot per riprendere il cammino in Premier.

Maresca per un posto in Champions — Se gli ultimi risultati sono amari per i Cannonieri londinesi, i Blues possono sorridere. Il Chelsea è reduce da due vittorie casalinghe contro il Southampton (in scioltezza per 4 a 0) e il Leicester, nel soffertissimo 1 a 0 che porta la firma dello spagnolo, campione d'Europa, Marc Cucurella.

Anche la squadra di Enzo Maresca rientrerà da una settimana con sfida europea. A Stamford Bridge, nella serata di giovedì 13 marzo, i Blues hanno chiuso la pratica degli ottavi di finale di Conference League superando per 1 a 0 il Copenhagen (dopo il 2 a 1 dell'andata in terra danese) e passando al turno successivo.

Tuttavia, c'è un trend negativo da invertire. Il Chelsea, infatti, ha perso le ultime tre trasferte in Premier League: il 3 a 1 contro il Manchester City, il 3 a 0 contro il Brighton (i Gabbiani hanno vinto anche nel turno di FA Cup) e il 2 a 1 contro l'Aston Villa. I Blues, in quarta posizione, vorrebbero trovare più continuità e avvicinarsi al podio.

Ready to represent 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Mikel Arteta is full of pride following Myles Lewis-Skelly's England call-up 🦁 pic.twitter.com/thDpv1Z3Jo

Le probabili formazioni di Arsenal-Chelsea — L'Emirates, dunque, si prepara a questa sfida per prendersi il dominio della città di Londra e per assicurarsi un cammino più agevole in vista della Champions League 2025/26, data anche la marcia trionfale dei Reds di Liverpool. Questa domenica, 16 marzo, Arsenal-Chelsea garantirà il solito spettacolo e fascino dei derby di Premier League. Ma quali possono essere le probabili formazioni titolari scelte dai due tecnici?

Per Mikel Arteta si continua con la formazione tipo, costretto anche dalle indisponibilità prolungate di giocatori come Gabriel Jesus (stagione finita per la rottura del crociato) e Takehiro Tomiyasu (reduce da un'operazione al ginocchio). Assenti anche Bukayo Saka, che dovrebbe rientrare però ad aprile, e l'ex-Blues, Kai Havertz. Per il tedesco stagione finita per via di un infortunio al tendine del ginocchio in allenamento, lo scorso mese. Ecco, dunque, l'eventuale undici iniziale dei Gunners.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Merino, Trossard.

Anche per mister Enzo Maresca qualche assente importante: come ad esempio Nicolas Jackson e Noni Madueke, i quali dovrebbero rientrare il prossimo mese. Una buona notizia è il rientro di Reece James che ha giocato anche nell'ottavo di finale di Conference contro il Copenaghen. Ancora indisponibile Mykhaylo Mudryk, per la squalifica dopo essere risultato positivo al test antidoping a dicembre. Ecco la possibile formazione anti-Arsenal.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Sancho; Nkunku.