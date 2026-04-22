Era dal 1912 che ilnon perdeva cinque partite di fila. I Blues dimartedì sera sono incappati nell'ennesima figuraccia. I londinesi nel 34esimo turno di Premier League perdono in casa del Brighton per 3-0 rischiando anche di incappare in un passivo più pesante. Quinto ko di fila per un Chelsea sempre più in crisi di gioco e di risultati.

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Chelsea: Liam Rosenior contro i giocatori

Liam Rosenior, il nuovo Manager del Chelsea - Ph Getty Images

Il manager Liam Rosenior, già sotto l'occhio vigile delle critiche, dopo la sconfitta si è presentato in conferenza stampa a muso duro. Il tecnico si è scagliato contro la squadra e i giocatori: "Indossare questa maglia dovrebbe dare un senso di orgoglio, ma quanto visto oggi è semplicemente inaccettabile. Ho sempre difeso la squadra prendendomi le colpe, ma ora i ragazzi devono guardarsi allo specchio e valutare il proprio rendimento. Abbiamo perso l'80% dei contrasti e non abbiamo vinto un solo duello aereo: se mancano l'impegno e la giusta mentalità, non si può arrivare ai vertici del calcio. Solo tre giorni fa, contro il Manchester United, avevo visto il vero cuore di questo gruppo. Nonostante la mancata vittoria, la prestazione era stata di altissimo livello e davvero impressionante. Oggi, invece, è stato l'esatto opposto sotto ogni punto di vista, ed è questo ciò che fa più male".

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La FA Cup può salvare la stagione?

Liam Rosenior, Manager of Chelsea, dopo la sconfitta in Premier League a Brighton - Ph Getty Images

Adesso il Chelsea avrà l'occasione della vita con la semifinale di FA Cup contro il Leeds, sotto il cielo di Wembley la squadra del West London avrà l'obbligo morale di vincere per staccare il pass per la finale, Rosenior a riguardo ha affermato: "Capisco perfettamente perché i tifosi siano arrabbiati; sono deluso anch'io. Lavorerò con lo staff 24 ore su 24 per rimettere la squadra in carreggiata in vista di domenica. Dobbiamo ritrovare compattezza e faremo tutto il possibile per invertire la rotta".

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