Dieci anni dopo il trionfo di Ranieri il Leicester è retrocesso in League One

Dopo anni di Premier, la seconda retrocessione di fila per il club che vinse il campionato nel 2016

Federico Iezzi Collaboratore 22 aprile - 09:56

Dieci anni dopo la storica vittoria della Premier League, con alla guida Claudio Ranieri, il sogno è diventato incubo: il Leicester City è retrocesso in League One, la terza del divisione del calcio inglese. A due giornate dalla fine della Championship, il pareggio con l'Hull City di ieri sera ha matematicamente condannato le Foxes.

Il Leicester è retrocesso in League One — Questa è la seconda retrocessione consecutiva per il club del presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha, condannato dal 2-2 contro l'Hull City. Con il match di ieri le Foxes, infatti, penultime in classifica, sono ormai a meno sette dal Blackburn Rovers quartultimo e con soli sei punti a disposizione. Nella scorsa stagione avevano salutato anche la massima serie inglese, chiudendo 18esime con appena 25 punti conquistati. In questa, inoltre, hanno pesato anche i sei punti di penalizzazione arrivati dalla FA perché la proprietà ha violato il Profit & Sustainability nelle stagioni precedenti, superando il limite di perdite consentite dalla società nel triennio fino al 2023-2024.

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Dieci anni dopo la Premier League di Ranieri — Il 2 maggio dovrebbe essere giorno di gioia e di piacevoli ricordi: in quella data, nel 2016, il Leicester vinceva una clamorosa Premier League battendo il Tottenhamdi Kanee Son, il Chelsea di Hazard. Alla guida di quella incredibile squadra, con il bomber Vardy, l'instancabile Kantè, Mahrez e il portiere Peter Schmeichel, giusto per ricordarne alcuni, c'era Claudio Ranieri. Dieci anni dopo, difficilmente ci sarà da festeggiare.

Di quella squadra non è rimasto nulla. Ma come si è arrivati a tutto questo? Il Leicester è tornato in Championship una prima volta al termine della stagione 2022-2023. Anche in quella occasione fu un vero e proprio shock: due anni prima, guidata da Brendan Rodgers, la squadra aveva vinto una FA Cup. I problemi principali erano, ovviamente, finanziari: le casse del club non erano più solide. All'epoca i proprietari tailandesi vollero tagliare i costi a causa dei danni economici subiti durante la pandemia di Covid.

Il Leicester, l'anno seguente, tornò subito nel massimo campionato, guidato dal giovane Enzo Maresca che poi lasciò immediatamente per il Chelsea. Da quel momento la crisi è proseguita, irreversibile, soprattutto sul piano sportivo. Nella stagione 2024-2025 le Foxes sono tornate in Championship retrocedendo con cinque giornate di anticipo.