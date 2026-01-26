Leicester City, Cifuentes esonerato: prenderà il suo posto Andy King

La squadra che dieci anni fa ha vinto la prima Premier League della sua storia adesso è a metà classifica in Championship e ha esonerato l'allenatore

Jacopo del Monaco 26 gennaio - 10:54

Nelle ultime ore, il Leicester City ha preso la decisione di esonerare l'allenatore spagnolo Martí Cifuentes. La compagine, attualmente, milita in Championship, ovvero la seconda divisione inglese, ed occupa la quattordicesima posizione in classifica con 38 punti, sei in meno dal sesto posto che mette in palio un posto ai Play-off per la promozione in Premier League. Dopo la vittoria contro il Cheltenham ed il conseguente passaggio del turno in FA Cup, le Foxes hanno collezionato due sconfitte ed un pareggio negli ultimi tre incontri di campionato. Per questo, hanno deciso di esonerare lo spagnolo e sostituirlo con Andy King, che ricoprirà ad interim il ruolo di tecnico della Prima Squadra.

Leicester City, esonerato Cifuentes ed arriva Andy King: il comunicato ufficiale — Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la squadra della seconda divisione inglese ha annunciato a livello ufficiale la decisione presa nei confronti di Cifuentes e l'arrivo del gallese. Nel comunicato, sono presenti anche le parole di Aiyawatt Srivaddhanaprabha, presidente delle Foxes. Ecco quanto dichiarato dal club di Championship nelle ultime ore:

"Possiamo confermare che Martí Cifuentes ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra del Leicester City con effetto immediato.

Martí ha assunto la guida della squadra nel luglio 2025 e se ne va con il ringraziamento di tutto il Leicester City per la sua professionalità e dedizione durante il periodo trascorso con noi".

"Il presidente del Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ha dichiarato: 'È stata una decisione difficile, che non ho preso alla leggera. Vorrei ringraziare Martí per l'impegno totale dimostrato durante la sua permanenza al Leicester City. Ha dato tutto e ha lavorato instancabilmente per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Tuttavia, credo che questo sia il passo giusto in questo momento per migliorare prestazioni e risultati e agire nel migliore interesse del Leicester City Football Club. Martí se ne va con i nostri ringraziamenti e i nostri migliori auguri per il futuro'.

L'allenatore della prima squadra Andy King si occuperà ad interim della preparazione della squadra, mentre intraprendiamo il processo per nominare un manager permanente".