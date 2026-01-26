Norwich-Coventry: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 26 gennaio - 09:07

A Carrow Road va in scena una sfida dal sapore particolare tra due squadre che vivono momenti opposti della stagione. Il Norwich, invischiato nella parte bassa della classifica, ospita il Coventry capolista nel monday night di Championship con l’obiettivo di dare continuità ai segnali di risveglio mostrati nelle ultime settimane. Per gli Sky Blues, invece, è un altro test di maturità in una corsa al vertice che finora li ha visti protagonisti.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Norwich-Coventry:

Norwich-Coventry: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv — NORWICH COVENTRY CHAMPIONSHIP DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Norwich-Coventry in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Norwich — Il Norwich arriva all’appuntamento nel miglior momento della sua stagione. I Canaries hanno vinto due partite consecutive in campionato, mostrando finalmente solidità e soprattutto una ritrovata efficacia offensiva, culminata nel roboante 5-0 rifilato al West Brom nell’ultimo turno. La squadra di Philippe Clement sembra aver trovato maggiore equilibrio e, nonostante una classifica ancora complicata, il rendimento recente lascia intravedere segnali incoraggianti. Il fattore campo e una tradizione favorevole contro il Coventry alimentano la fiducia.

Qui Coventry — Il Coventry si presenta a Norwich forte del primo posto in classifica e di una stagione fin qui molto solida. La squadra guidata da Frank Lampard ha appena infilato due successi consecutivi in campionato, confermandosi come una delle formazioni più complete del torneo. Qualche difficoltà in più lontano dal proprio stadio, ma numeri offensivi importanti e una rosa profonda permettono agli Sky Blues di affrontare la trasferta con ambizioni chiare: difendere la vetta e dare un altro segnale forte alle inseguitrici.

Probabili formazioni — Norwich (4-2-3-1): Kovacevic; Fisher, McConville, Darling, Chrisene; McLean, Mattsson; Slimane, Schwartau, Ahmed; Makama.

Coventry (4-2-3-1): Rushworth; van Ewijk, Latibeaudiere, Kitching, Dasilva; Grimes, Torp; Esse, Thomas-Asante, Mason-Clark; Wright.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Norwich-Coventry: