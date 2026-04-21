L'incontro avrà inizio alle ore 17:45 di domani ed i padroni di casa hanno intenzione di lottare per il passaggio del turno

Jacopo del Monaco 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 21:32)

Tra le partite che andranno in scena nei prossimi giorni figura anche quella che metterà di fronte il Samsunspor ed il Trabzonspor. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione dei quarti di finale della Turkiye Kupasi, vale a dire la coppa nazionale turca. La sfida avrà inizio alle ore 17:45 di giovedì 23 aprile e metterà in palio un posto in semifinale. Aspettando che arrivi il giorno della partita, vediamo insieme il rendimento dei padroni di casa quando affronta le grandi squadre che militano nella massima divisione turca.

I precedenti del Samsunspor contro il Trabzonspor — Tra due giorni, i biancorossi sfideranno il Trabzonspor per terza volta in questa stagione. Ovviamente, i due club hanno giocato contro in campionato. Nel girone d'andata hanno pareggiato 1-1 a fine agosto, mentre al ritorno disputato ad inizio febbraio la squadra si Trebisonda ha avuto la meglio vincendo 0-3 grazie alla doppietta di Paul Onuachu ed il calcio di rigore realizzato da Ernest Muci. Nella sua storia, il Fulmine Rosso ha affrontato il Trabzonspor 66 volte e ha ottenuto: 14 vittorie, l'ultima risalente al 2-1 del gennaio 2025 con doppietta di Carlo Holse; 12 pareggi e ben 40 sconfitte.

I due club, inoltre, torneranno a sfidarsi in coppa tre edizioni dopo l'ultima volta quando, durante l'edizione 2022/2023, hanno giocato contro in occasione del quinto turno ed il Trabzonspor ha battuto 3-0 i biancorossi. L'ultima volta che il Samsunspor ha affrontato i Bordo-Mavililer nei quarti di finale della coppa nazionale risale alla stagione 1995/1996. Dopo aver perso la gara d'andata giocata in casa col risultato di 0-1, il Fulmine Rosso ha staccato il pass per la semifinale vincendo 1-2 grazie ai gol di Ugur Dagdelen e Sinan Yesil. In quell'annata, però, il percorso in coppa dei biancorossi è terminato ad un passo dalla finale essendo stati eliminati dal Galatasaray che, in seguito, ha conquistato il trofeo.

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Quando i biancorossi affrontano le big turche: il rendimento contro Fenerbahçe e Galatasaray — Fino ad ora, in Fenerbahçe è la squadra contro cui il Samsunspor ha giocato più partite. Dal primo match risalente al 1967 fino ad ora, infatti, le due squadre si sono affrontate in 75 occasioni e le statistiche tendono dalla parte dei gialloblù, i quali hanno vinto 41 volte. I pareggi tra i due club sono a quota 20 mentre le vittorie biancorosse sono state 12. L'ultima successo del Samsunspor contro il Fenerbahçe risale alla gara di campionato del febbraio 2012 terminata 3-1 grazie alla tripletta del greco Theofanis Gekas. In questa stagione, invece, i due club si sono affrontati tre volte: campionato, 0-0 all'andata e vittoria gialloblù per 3-2 al ritorno; semifinale di Supercoppa, 2-0 per il Fenerbahçe.

Ovviamente, tra le squadre affrontate dal Samsunspor non poteva mancare la big per eccellenza della Turchia, vale a dire il Galatasaray. Il Fulmine Rosso, infatti, ha giocato contro i giallorossi di Istanbul 68 volte dal primo match risalente al 1970 fino ai giorni nostri. Il Gala ha le statistiche dalla sua parte avendo ottenuto ben 46 vittorie e 14 pareggi. Il Samsunspor, dal canto suo, ha battuto i giallorossi soltanto in otto occasioni, l'ultima delle quali è datata 26 febbraio 2005. Quel giorno il Fulmine Rosso ha vinto 2-1 con rete di Ghodbane ed autogol di Tomas. In quest'edizione della massima divisione turca, il Gala ha battuto i biancorossi 3-2 all'andata, mentre il ritorno si giocherà il 3 maggio.