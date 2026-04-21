Nonostante i trofei conquistati, i molteplici premi, la fame del Portoghese non si placa: prossimo obiettivo giocare con il suo figliolo

Vincenzo Di Chio 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 20:59)

Cristiano Ronaldo potrebbe avvicinarsi a uno dei traguardi più suggestivi della sua carriera: giocare insieme a suo figlio nell'Al Nasrr. Nella società saudita, prende sempre più corpo l'idea di promuovere il piccolo Ronaldo in prima squadra già dalla prossima stagione.

Una possibilità che renderebbe ancora più iconico il finale di carriera dell'ex Real Madrid. Il tutto avviene mentre la squadra sta vivendo un'ottima annata, con risultati importantissimi che la vedono vicinissima a conquistare il titolo nazionale.

Il possibile salto del figlio e le valutazioni del Club — Secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Al Weeam News e confermato da Fabrizio Romano (esperto di calciomercato), l'Al Nasrr starebbe valutando concretamente la possibilità di portare Cristiano Jr. in prima squadra. Il giovane attaccante, attualmente 15 enne, si sta distinguendo nelle categorie giovanili del Club Saudita, dove dimostra alcune caratteristiche simili al padre.

Il suo percorso non si limita solo alle categorie minori del club. Infatti, Cristiano Jr, ha già vestito in più circostanze la maglia del Portogallo giovanile, confermando un profilo seguito con attenzione anche a livello internazionale. La decisione definitiva sul suo eventuale passaggio in prima squadra verrà presa solo al termine della stagione in corso, dopo ulteriori valutazioni tecniche da parte della dirigenza del Club saudita.

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Il sogno di Cristiano Ronaldo — Il possibile debutto del figlio di Cristiano Ronaldo in prima squadra si inserisce in un momento molto positivo per la squadra. Il club sta dominando la Saudi League con 76 punti ed è attualmente in testa alla classifica. La formazione è inoltre anche impegnata nelle semifinali di Champions League Asiatica, confermando la sua forza anche nei tornei di alto livello.

Parallelamente, resta centrale anche l'obiettivo personale del portoghese, legato al trionfo in campionato, titolo che manca nella bacheca interminabile dell'ex Sporting Lisbona. Il fuoriclasse lusitano, continua a essere protagonista dentro e fuori dal campo e vede sempre più vicino coronare il suo sogno. Come riportato dalla stampa locale:" Nonostante i 41 anni, il sogno di giocare con suo figlio è davvero vicino".