Il Real Madrid, nel tempo, sta costruendo una forte identità anche a livello giovanile: ha vinto la sua seconda Youth League in sei anni

Dopo il successo del 2020, il Real Madrid ha vinto nuovamente la Youth League. Segno di continuità di un progetto ambizioso e che restituisce i suoi frutti: in finale, contro il Brugge, è stato decisivo il portiere Javier Navarro, autore di due rigori parati risultati decisivi. Parte la festa per i Blancos.