Tra gli incontri che andranno in scena nel corso di questo weekend calcistico trova spazio anche quello che metterà di fronte il Trabzonspor ed il Galatasaray. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della ventottesima giornata della Trenydol Süper Lig, ovvero la massima divisione turca. L'incontro, che avrà inizio alle ore 19:00 di domani presso l'Akyazi Stadium, metterà in palio tre punti che possono risultare fondamentali per la corsa al titolo. I padroni di casa sono terzi con 60 punti, mentre gli ospiti occupano la prima posizione avendo totalizzato quattro punti in più. In attesa dell'inizio di quest'importante sfida, ecco a voi tre dei match più emozionanti tra i due club turchi.