Il bomber della squadra giallorossa salterà una parte consistente dell'ultimo tratto del campionato: l'obiettivo è rientrare per l'inizio di maggio, in tempo per il rush finale

Pietro Rusconi Redattore 21 marzo - 18:33

Per il Galatasaray, oltre al danno arriva anche la beffa. Il 4-0 ricevuto dal Liverpool in Champions League ha aperto parecchie finestre negative sul prosieguo della stagione giallorossa. Innanzitutto c'è l'ovvia conclusione del percorso europeo, non approfittando della vittoria durante il turno di andata (1-0). Dopodiché il Gala ha dovuto affrontare una serie di infortuni accaduti nel match che non hanno avuto un esito rassicurante. Si va dal calcisticamente ritrovato Noa Lang che ha subìto uno spaventosissimo taglio al pollice, fino al bomber Victor Osimhen. La star nigeriana infatti ha lasciato il campo al 46' per un grave infortunio al braccio che lo terrà fuori dai giochi per un lasso di tempo sostanzioso. Nel frattempo, il Gala sfrutterà queste due settimane di stop nazionali per rimettersi in carreggiata e puntare tutto sulla SüperLig.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Lo spavento di Victor Osimhen — Victor Osimhen è il leader assoluto della squadra turca. Il top player ex Napoli ha ripagato interamente tutte le aspettative dettate dall'ingente somma spesa per lui durante l'estate. Il nazionale nigeriano ha segnato 12 reti nelle 19 presenze in campionato e 7 nei 10 match disputati in Champions League. Tuttavia, durante il match contro il Liverpool, Osimhen ha riportato una frattura al braccio, dopo un duro intervento col ginocchio di Konaté nei primi minuti di gioco. I tempi di recupero per il nazionale nigeriano si aggirano intorno alle 5-6 settimane, rendendo problematico il rush finale per lo scudetto.

A proposito dell'infortunio ha parlato proprio il numero 45, nel corso di una diretta sul canale Twitch di Carterefe: "Non sono estraneo a certe situazioni. Ho vissuto cose peggiori: sul mio volto ho ancora circa 18 viti dall'operazione precedente e non riesco nemmeno a mangiare normalmente con il lato destro. Questo infortunio è solo una piccola cosa rispetto a quello che ho passato. Dovrò operarmi al braccio e starò lontano al massimo per 5-6 settimane".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Lottomatica

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Sisal

Sulla dinamica e sullo shock dell'intervento Victor Osimhen si è espresso così: "Sono andato verso il pallone contemporaneamente al difensore. Avevo la mano libera e non immaginavo che il suo ginocchio sarebbe finito sul mio braccio. Non ho capito subito che era rotto, pensavo che prima della fine della partita sarebbe passato. Mentre provavo a correre, il dolore mi ha immobilizzato: era come se il braccio stesse cadendo. Nonostante abbia provato a rimanere in campo, non ce l'ho fatta".

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.