La squadra turca ha registrato due bruttissimi infortuni in campo: il primo è stato quello di Osimhen al braccio, insieme a un episodio shock occorso a Noa Lang, che ha rischiato di perdere un dito.

Alessia Bartiromo 19 marzo - 11:06

Una serata davvero da dimenticare per il Galatasaray, costretto a salutare la Champions League dopo il sonoro ko contro il Liverpool. A nulla è servita la vittoria di misura nel match di andata, completamente ribaltata dal poker degli inglesi, che proseguono il proprio cammino in Europa. Ma non è tutto. La squadra turca ha perso contemporaneamente due campioni, fermati da due bruttissimi infortuni in campo: il primo è stato quello di Osimhen al braccio, insieme a un episodio shock occorso a Noa Lang, che ha rischiato di perdere un dito.

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La serata shock del Galatasaray tra ko e gli infortuni di Osimhen e Lang — Il 4-0 subìto dal Galatasaray in trasferta contro il Liverpool è stato solo l'inizio di una serata totalmente storta per la squadra turca che è culminata con gli infortuni di Osimhen e Noa Lang. Per l'attaccante nigeriano il cambio obbligato nell'intervallo per un forte dolore al braccio: gli esami strutturali hanno poi evidenziato una frattura dell'avambraccio, con uno stop più lungo del previsto.

La vera tegola però è stata al 76' quando il neo entrato Noa Lang impatta contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo, procurandosi un taglio molto profondo al dito della mano, particolarmente sanguinante. Subito i calciatori del Liverpool si sono avvicinati esortando l'intervento dei sanitari, per 4 minuti di terrore. Con il dito fasciato e tranciato, si è recato in ospedale post partita, necessitando di un intervento.

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Noa Lang rassicura tutti: "Operazione andata bene, grazie del supporto" — Un finale di match che nessuno poteva aspettarsi, tanto meno lo stesso Lang. Il day after è però più sereno: operazione perfettamente riuscita e il grande affetto dei tifosi e della sua famiglia, che lo ha sostenuto in questo imprevedibile momento in salita. Il calciatore ex Napoli ha pubblicato due post sui social per rassicurare tutti, già sorridente in Ospedale insieme alle infermiere: "L'operazione è andata bene, grazie a tutti per i messaggi", scrive su Instagram. Ora lo stop per riprendersi, ricaricando le batterie per dare tutto con la maglia del Galatasaray.

Noa Lang ringrazia i tifosi dopo l'infortunio (Ph credits Noano, Instagram)

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