You’ll Never Walk Alone vs UltrAslan: cori e tifo di Liverpool e Galatasaray

A volte un coro è un semplice rituale da stadio, nato da uno sfottò o da un tormentone troppo spesso alla radio. Qualcuno, però, come succede con i grandi classici, è diventato parte dell’identità della squadra, come un lessico familiare con cui capirsi solo tra fratelli. Nel calcio europeo, pochi simboli sono tanto potenti quanto […]

Silvia Cannas Simontacchi 17 marzo - 12:00

A volte un coro è un semplice rituale da stadio, nato da uno sfottò o da un tormentone troppo spesso alla radio. Qualcuno, però, come succede con i grandi classici, è diventato parte dell'identità della squadra, come un lessico familiare con cui capirsi solo tra fratelli. Nel calcio europeo, pochi simboli sono tanto potenti quanto "You'll never walk alone" per il Liverpool e l'energia incarnata dagli UltrAslan per il Galatasaray.

Da una parte i Reds, con il canto più famoso di tutto il panorama calcistico, dall'altra il Gala, con una delle curve più rumorose e scenografiche del Vecchio Continente. Due modi diversi di essere e di tifare, che sconfinano oltre il campo e diventano comunità.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta:

Liverpool, Anfield e "You'll never walk alone" "Walk on walk on with hope in your heart

And you'll never walk alone"

Quando Anfield la intona, nella città dei Beatles cambia la temperatura. Le sciarpe si alzano, la musica non si sente più, e restano solo le voci. È un momento da brividi, anche per chi non è tifoso dei Reds.

Il brano faceva parte originariamente del musical Carousel, scritto nel 1945 da Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, ma sugli spalti ci arriva negli anni Sessanta, grazie al popolarissimo riarrangiamento della band cittadina Gerry and the Pacemakers. Da quel momento, i tifosi iniziano a cantarla allo stadio, e non smettono più.

Oggi, il coro è diventato il manifesto del club: non è solo un incoraggiamento alla squadra, ma una promessa per tutti i tifosi. Nella gioia come nelle avversità, nessuno viene lasciato da solo. Il motto campeggia anche all'ingresso dello stadio, e fa parte dello stemma del club.

Negli anni, è diventato anche un simbolo di speranza durante i periodi più bui della storia del Liverpool, come dopo l'Hillsborough disaster, la più grande tragedia del calcio inglese, che costò la vita a 96 tifosi. Anche per questo, intonarlo non è più un rito legato semplice momento sportivo, ma è un gesto di appartenenza e memoria condivisa.

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Istanbul, il Galatasaray e il fuoco degli UltrAslan Se quello di Anfield è un rito collettivo, la curva del Galatasaray è un vulcano in eruzione. Fondato in un liceo prestigioso dove veniva formata la borghesia turca, oggi la tifoseria giallorossa è ben lontana dallo status di élite. Il tifo dello stadio Ali Sami Yen ha un'intensità diversa, costruita sul ritmo dei tamburi e dove i colori delle bandiere e delle coreografie gigantesche riempiono gli occhi.

Qui le tifose non portano l'hijab, ma un cerchietto con i colori sociali tra i capelli, e le barriere di una società ancora tradizionalmente patriarcale vengono azzerate dalla fede calcistica. Benvenuti nella casa degli UltrAslan, cuore del tifo galata e uno dei gruppi organizzati più influenti del movimento ultras europeo. Nati nel 2001, il loro stile è coerente alla tradizione delle curve turche, dove il sostegno alla squadra è costante e organizzato per tutti i 90 minuti.

La reputazione del Galatasaray in Europa si sovrappone a quella dei suoi ultras: il caos e il rumore travolgono tutti i giocatori e gli allenatori che lo visitano. E lo slogan più diffuso tra i tifosi giallorossi è tutto un programma: "Welcome to Hell".

Liverpool e Galatasaray: due culture del tifo Il tifo può avere dimensioni diverse: quella corale di Anfield, dove lo stadio diventa un luogo di appartenenza e la curva non ha bisogno di tamburi o megafoni per creare l'atmosfera, e quella di Istanbul, con il tifo continuo e coreografico degli UltrAslan, tra coreografie monumentali, pirotecnica e frastuono, quel Cim-Bom-Bom che è diventato sinonimo di Galatasaray.

Sono due modi di essere agli antipodi, per tradizione, geografia e cultura, ma in entrambi i casi il calcio diventa il pretesto per creare aggregazione, un trucco per diventare tutti insieme parte di uno spettacolo più grande.

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