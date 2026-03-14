derbyderbyderby calcio estero Tottenham, Tudor ai saluti in caso di sconfitta contro il Liverpool: De Zerbi in pole per sostituirlo

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Tottenham, Tudor ai saluti in caso di sconfitta contro il Liverpool: De Zerbi in pole per sostituirlo

Igor Tudor. nuovo allenatore del Tottenham - Ph Getty Images
Igor Tudor, dopo 4 sconfitte in altrettante gare da allenatore del Tottenham, pare sempre più sulla graticola. Dirigenza londinese al lavoro per sostituirlo; lui intanto punta l'impresa col Liverpool
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

Una panchina che scotta sempre di più e quelli che parevano solo rumours cominciano a farsi voci insistenti, ma soprattutto ingombranti. Ingombranti per il Tottenham, sempre più in crisi nera e disperatamente immischiato nella lotta salvezza, e per Igor Tudor, ormai prossimo all'esonero. Una sola, remota, possibilità di salvare la panchina riguarderebbe la gara col Liverpool. Un impegno che appare proibitivo, ma che in caso di successo salverebbe l'ex Juventus dal secondo esonero nel giro di pochi mesi.

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Tottenham, Tudor al capolinea?

Igor Tudor. nuovo allenatore del Tottenham - Ph Getty Images
Igor Tudor. nuovo allenatore del Tottenham - Ph Getty Images
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Secondo TheAthletic la fine è annunciata. Esonerato dalla Juventus a fine ottobre dopo 8 gare consecutive senza nemmeno una vittoria, con 5 pareggi prima e 3 sconfitte poi; Igor Tudor ha proseguito con una marcia ancora peggiore. 1-4 nella gara interna coll'Arsenal, 2-1 subito dal Fulham, 1-3 con tanto di rosso ricevuto e rimonta del Crystal Palace in Premier League. A conclusione, 5-2 dell'Atletico Madrid in Champions, gara valida per l'andata degli ottavi di finale.

Un vero e proprio incubo che l'ex difensore centrale bianconero si trascina da mesi, avendo vinto l'ultima partita in carriera da allenatore il 13 settembre 2025. Era Juventus-Inter e finì 4-3 per i padroni di casa con un tiro di Adzic allo scadere e una rimonta folle. Da lì in poi il vuoto e critiche senza fine verso l'operato di Igor Tudor, ormai prossimo a lasciare il Tottenham.

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E se (non) battesse il Liverpool?

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Si è fatto già il nome di Roberto De Zerbi, svincolato di lusso nel mercato allenatori da qualche settimana. L'ex Marsiglia, però, pare difficilmente raggiungibile. Allora, si fa sempre più strada l'ipotesi che il posto di Igor Tudor possa essere rimpiazzato da un altro allenatore. Il tecnico per il momento ignoto verrebbe scelto come traghettatore e servirebbe ad interim per ristabilizzare un ambiente ferito e in aperta contestazione.

Come detto sopra, però, certezze assolute ancora non ve ne sono. Il Liverpool, infatti, è l'ultimissima spiaggia per Igor Tudor. Laddove arrivasse un successo convincente, non è escluso che venga almeno temporaneamente confermato.

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