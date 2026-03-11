Di fronte alla grande difficoltà dell'estremo difensore, il tecnico ha immediatamente sostituito il secondo portiere con il titolarissimo Guglielmo Vicario con la reazione a riguardo di Hart.

Giammarco Probo 11 marzo - 13:50

Continua il momento disastroso del Tottenham sotto la guida dell'ex Juventus, Igor Tudor. La squadra inglese nella serata di ieri in Champions League ha ottenuto una pesante sconfitta per 5-2 contro l'Atletico Madrid di Simeone, complice però due gravi errori del secondo portiere Kinsky, all'esordio. Di fronte alla grande difficoltà dell'estremo difensore, il tecnico ha immediatamente sostituito il secondo portiere con il titolarissimo Guglielmo Vicario. A commentare duramente questa scelta è l'ex portiere Joe Hart, ai microfoni di TNT Sports.

Le dichiarazioni di Hart e la critica nei confronti di Tudor — Dopo le pesanti critiche generali ricevute, tra le voci più critiche c’è stata quella di Joe Hart. L’ex portiere del Torino e della nazionale inglese, intervenuto negli studi di TNT Sports, ha espresso forti perplessità sull’atteggiamento di Tudor.

PARERE SULLA SOSTITUZIONE DI TUDOR -"Se sei arrivato fin qui, sicuro un errore non ti cambia la vita o la carriera, questo è certo. Ma sostituirlo in quella situazione, dopo avergli dato fiducia all’inizio, è una cosa che sinceramente non capisco proprio. È un ragazzo di 22 anni e non ha fatto nulla per danneggiare il Tottenham, quindi perchè cambiarlo dopo 17 minuti, non me lo spiego”.

La gestione emotiva del portiere sull'errore del gol — IL PENSIERO DI HART SUGLI ERRORI DEL SECONDO PORTIERE -"Tutti i portieri hanno serate no, è successo a tutti i migliori del mondo. È successo a Buffon, Neuer, Schmeichel. Fa parte del nostro ruolo. Può accadere a tutti, a patto però che vieni trattato da essere umano e non con scene che vanno al di fuori del calcio"

