I padroni di casa cercano la vittoria per entrare definitivamente in lotta per lo scudetto, gli ospiti per tentare l'allungo in vetta alla classifica... con una partita da recuperare

Mattia Celio Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 14:46)

Un derby dal sapore di una finale. La Turchia si prepara per la partita che potrebbe decidere la stagione. O almeno in buona parte. Al Şenol Güneş di Trebisonda va in scena il Derby di Turchia Trabzonspor-Galatasaray, valido per la 28^giornata di Süper Lig e in programma domani sera alle 19. I padroni di casa cercano la vittoria per riaprire completamente la lotta al titolo, gli ospiti tentano la fuga o almeno di mettere fuori gioco una pretendente al titolo. All'andata la partita finì a reti bianche.

Trabzonspor-Galatasaray, come arrivano le due squadre alla partita — Dopo il duro KO casalingo contro il Fenerbahce, altra candidata alla vittoria, il Trabzonspor ha inanellato una serie di ben 5 vittorie consecutive che, grazie anche a qualche passo falso dei canarini gialli e del Galatasaray, ha riaperto la lotta alla vittoria. Ad 8 giornate dalla fine, i Bordo-Mavililer (bordeaux-celesti) si trovano al terzo posto a pari merito con la squadra di Domenico Tedesco (60 punti) e a soli 4 lunghezze dalla vetta occupata dai giallorossi. Una vittoria, dunque, porterebbe i ragazzi di Fatih Tekke ad un solo punto dai rivali dando così inizio ad un finale di stagione elettrizzante.

Archiviato l'umiliante 4-0 subìto all'Anfield contro il Liverpool, il Galatasaray è ora chiamato a difendere la vetta della classifica. La sconfitta contro il Konyaspor ha riavvicinato ai giallorossi le altre due pretendenti ma in seguito sono arrivate tre vittorie consecutive. Bisogna ricordare, inoltre, che i Leoni hanno una partita da recuperare rispetto a Fenerbahce e Trabzonspor, motivo per cui vincere domani sera darebbe un grande slancio verso il titolo o almeno consentirebbe alla squadra di Okan Buruk di eliminare i bordeaux-celesti dalla lotta.

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Testa a testa Trazbonspor-Galatasaray — Quella di domani sera sarà la sfida numero 128 tra Trazbonspor-Galatasaray. La situazione vede nettamente in vantaggio i Leoni: 59 successi contro i 39 dei bodreaux-celesti, 29 invece i pareggi. Anche le reti segnati sono a favore dei giallorossi, tra campionato e coppe: 188 contro le 149 dei padroni di casa. La partita dell'andata è finita a reti bianche ma l'ultima sfida risale allo scorso 5 gennaio. Nella partita valida per la semifinale di Coppa di Turchia, i giallorossi hanno avuto la meglio con un roboante 4-1.

Per entrare definitivamente in corsa per il titolo, il Trazbonspor dovrà anche porre fine ad un tabù. L'ultima vittoria sui Leoni risale al 23 gennaio 2022, quando il club di Trebisonda espugnò l'allora Türk Telekom Arena per 2-1. In seguito sono arrivate 6 vittorie giallorosse (di cui 5 consecutive) e due pareggi. Bisogna poi evidenziare che il Trazbonspor non riesce ad ottenere almeno due vittorie consecutiva da quasi 10 anni, quando tra l'ottobre del 2016 e quello dell'anno successivo furono ben 3.