L'ex giocatore del Napoli, secondo fonti italiane, ha persino rischiato l'amputazione del dito. Galatasaray pronto a presentare un reclamo

Mattia Celio Redattore 19 marzo - 16:00

La serata all'Anfield Road non è stata certo memorabile per Noa Lang. E non solo per come è finita la partita. Come ricordiamo, il Liverpool ha demolito il Galatasaray con un roboante 4-0 ribaltando così l'1-0 di Istanbul e conquistando così un posto ai quarti di finale. L'ex Napoli, inoltre, è stato portato via in barella e trasportato in ospedale dopo aver riportato un profondo taglio al pollice destro. Una questione tutt'altro che chiusa.

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Noa Lang sottoposto ad un intervento. Galatasaray valuta la possibilità di presentare un reclamo — Nella sera in cui il Galatasaray viene eliminato dalla Champions League, a Noa Langla partita è andata anche peggio. L'ex Napoli, come ricordiamo, ha dovuto abbandonare il campo dopo essersi scontrato con un cartellone pubblicitario. Secondo quanto comunicato dal club turco, l'olandese ha riportato un profondo taglio al pollice destro, che ha reso necessario il trasporto in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nelle prime ore del mattino.

Secondo fonti locali, il club turco ha già richiesto una consulenza legale e starebbe valutando la possibilità di presentare un reclamo formale contro il Liverpool. Non si esclude l'ipotesi che la UEFA possa avviare un'indagine.

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Durante la partita, inoltre, la stessa sfortuna è toccata anche ad un altro ex Napoli: Victor Osimhen. Il nigeriano ha subito un infortunio al braccio durante il primo tempo e non è rientrato in campo a causa del "rischio di frattura rilevato nell'intervallo" e ora anche lui potrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico. Nei prossimi giorni la situazione verrà presa sotto osservazione dalla UEFA.

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