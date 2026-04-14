Il Galatasaray frena ancora in casa. Senza Osimhen l'attacco è sterile e i dati sono da brivido: 16 punti persi in 11 gare senza il nigeriano. Ora rientra col Genclerbirligi per scaldare i motori in vista del decisivo derby col Fenerbahce

Francesco Intorre 14 aprile - 16:34

Il pareggio per 1-1 al RAMS Park contro il modesto Kocaelispor è solo la punta dell'iceberg di un problema ben più profondo. Sugli spalti, fermo ai box per via dell'infortunio all'avambraccio rimediato lo scorso 18 marzo nella bolgia di Anfield contro il Liverpool, Victor Osimhen ha assistito all'ennesima prova opaca dei suoi compagni. L'assenza dell'attaccante nigeriano sta facendo suonare un campanello d'allarme assordante in casa Galatasaray. Non si tratta più di un calo fisiologico o di sfortuna, ma di una vera e propria patologia calcistica. Una Osimhen-dipendenza che rischia seriamente di far deragliare la rincorsa al titolo del Cimbom.

I numeri dell'incubo e un attacco spuntato per il Galatasaray senza Osimhen — Nel calcio, le sensazioni possono ingannare, ma i numeri non mentono mai. E quelli del Galatasaray senza la sua stella sono semplicemente terrificanti. Con 19 reti in 29 partite disputate, l'ex bomber del Napoli non è solo il terminale offensivo della squadra, ma ne è l'anima tattica ed emotiva. Una sentenza quando è in campo, una condanna quando è costretto in tribuna. Senza di lui, l'attacco giallorosso appare improvvisamente sgonfio e prevedibile.

Le responsabilità ricadono inevitabilmente su chi dovrebbe sostituirlo, ma né Mauro Icardi né il giovane Baris Alper Yilmaz sono riusciti a non far rimpiangere lo strapotere fisico del nigeriano. Il dato statistico che certifica il crollo strutturale degli uomini di mister Okan Buruk è da brividi. Considerando sia la Champions League che la Super Lig, il Galatasaray ha lasciato per strada la bellezza di 16 punti nelle 11 gare giocate senza Osimhen. Una voragine inaccettabile per una squadra costruita per dominare.

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Il fiato sul collo e l'ombra del Derby — Adesso i margini di errore sono definitivamente azzerati. Il tesoretto di vantaggio in classifica è svanito, e ora il Fenerbahce secondo dista soltanto due punti. La pressione a Istanbul è salita a livelli di guardia, ma dall'infermeria arriva finalmente la notizia che tutto l'ambiente aspettava. Il calvario è finito.

Osimhen tornerà tra i convocati per il match del weekend contro il Genclerbirligi. Non forzerà partendo dal primo minuto, ma si accomoderà in panchina pronto a rimettere preziosi minuti nelle gambe nel corso della ripresa. Un rodaggio fondamentale, studiato a tavolino, in vista dell'appuntamento che deciderà le sorti dell'intero campionato. Il caldissimo scontro diretto contro i Canarini del Fenerbahce guidati da Domenico Tedesco. Perché una cosa è ormai certa ed evidente a tutti. Per cucirsi la stella sul petto, il Galatasaray non può sopravvivere senza la sua maschera più preziosa.