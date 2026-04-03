Trabzonspor-Galatasaray: la dicotomia del centro contro la periferia

Dal 1976 ai trionfi e alle più recenti polemiche: ecco la storia di una delle più sentite partite del campionato turco.

Federico Iezzi Collaboratore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 18:02)

Il calcio turco è ricco di rivalità che vanno quasi sempre oltre il campo. La più sentita di tutte è quella tra Galatasaray e il Fenerbahce ma ce ne sono anche altre. Una di queste incarna e porta sul campo da calcio la classica dicotomia tra il centro e la periferia: è quella tra il Trabzonspor e il Galatasaray e tra la prima squadra e le altre big di Istanbul.

La storia della rivalità — Il calcio turco è, in buona parte, centrato sulla grande Istanbul e sulle sue tre grandi: Beşiktaş, Galatasaraye Fenerbahce. Sono le tre formazioni più titolate, quelle più tifate in Turchia, le più note anche a livello internazionale. C'è una eccezione e riguarda la squadra di una città situata sulla costa del Mar Nero, in Anatolia: il Trabzonspor, che ha sede a Trebisonda. Nato nel 1967 dalla fusione di più squadre locali, questo club è stato l'unico a sfidare il potere calcistico di Istanbul: fu la prima squadra esterna alla città a vincere il campionato turco nel 1975-1976. In quell'anno nasce la rivalità tra questa potenza provinciale e le big storiche. Dopo quella stagione il Trabzonspor ha trionfato in altri sei campionati, ha vinto nove coppe di Turchia e 10 Supercoppe. L'ultimo campionato vinto risale al 2020-2021, quando la squadra in rosso e bordeaux interruppe anni di dominio dei Leoni e delle Aquile nere.

Il centro contro la periferia — Una sfida al potere costituito. La rabbia della periferia e della provincia contro il potere centrale, economico/politico o sportivo. Ma è una opposizione che viene dall'antichità: Trebisonda o Trabzon in turco, fu fondata dai greci e fu l'ultima città bizantina a cadere nelle mani degli Ottomani. La città, infatti, fu conquistata solo nel 1461, mentre Costantinopoli cadde nel 1453. Non è una rivalità diretta contro una sola delle squadre di Istanbul, ma è piuttosto una sorta di odio generico.

Odio alimentato, negli anni, da episodi di più o meno presunti favoritismi, come nel campionato del 2011 vinto dal Fenerbahce e con la squadra di Trebisonda seconda solo per differenza reti. Il club di Istanbul, nell'ambito della calciopoli turca, fu condannato dalla UEFA per aver truccato delle partite, ma la Federcalcio locale si è sempre rifiutata di consegnare il trofeo al club di Trabzon.

Come se non bastasse la sfida di questo fine settimana, si gioca domani in casa del Trabzonspor, può essere decisiva per la classifica della Super Lig turca. Gli ospiti, allenati da Okan Buruk, sono primi a 64 punti mentre all'inseguimento c'è il Fenerbahce e soprattutto proprio il Trabzonspor. Le due inseguitrici sono a pari punti: 60. Una vittoria dei padroni di casa, allenati da Fatih Tekke, potrebbe cambiare le gerarchie.