Chelsea-Liverpool, dove seguire in Tv e streaming il big match di Premier League

Il Liverpool, campione d'Inghilterra, affronta un Chelsea che deve consolidare la sua posizione nei primi blocchi della classifica.

Lorenzo Maria Napolitano 1 maggio - 12:54

Fresco vincitore della Premier League, il Liverpool domenica alle 17:30 affronterà il Chelsea a Stamford Bridge. Il match, valido per la trentacinquesima giornata del campionato inglese, è una grande occasione per la squadra di casa, sia per misurarsi contro la squadra più forte d'Inghilterra ma principalmente perché c'è un posizionamento in Champions League da difendere. I Blues, infatti, contano 60 punti in classifica, gli stessi del Nottingham Forest e solo tre in meno all'Aston Villa. Con poche giornate rimaste, è necessario racimolare quanti più punti possibili.

Come arrivano le due squadre alla partita — Il Liverpool a seguito della goleada ai danni del Tottenham (5-1) ha potuto festeggiare la sua ventesima Premier League, record condiviso con il Manchester United. La formazione di Arne Slot è riuscita nell'impresa di replicare la grandezza mostrata da Klopp negli anni precedenti immediatamente, ma soprattutto senza mai mettere in discussione il primato in classifica. Quindici punti di distacco dall'Arsenal (secondo) sono un bottino formidabile, tenendo anche conto della grande stagione che stanno portando avanti i Gunners, che si stanno anche giocando contro il Paris Saint-Germain l'accesso alla finale di Champions League.

Dal canto suo il Chelsea ha mostrato segnali convincenti di ripresa rispetto alle scorse stagioni. La formazione di Maresca gode finalmente di un'identità chiara e riconoscibile, e grazie ad alcuni tasselli della rosa rivitalizzati ed altri dal grandissimo talento i Blues potrebbero concludere la stagione nel migliore dei modi. I londinesi sono infatti favoriti in Conference League contro il Djurgarden ed in finale potrebbe eventualmente affrontare una tra Fiorentina e Betis, avversari sicuramente alla portata del Chelsea. In più un posizionamento nella massima competizione europea al termine di una stagione così positiva, è un traguardo senza dubbio soddisfacente.

I precedenti — Negli ultimi anni il Liverpool s'è confermato come una delle più grandi potenze europee e della Premier League, stessa cosa non si può dire per il Chelsea, trovatosi ad affrontare alcune stagioni di transizione. Tant'è che gli ultimi precedenti sorridono nettamente ai Reds, che hanno vinto, tra l'altro, gli ultimi tre precedenti tra cui la finale di Coppa di Lega del 2024. Per risalire ad una vittoria da parte del Chelsea bisogna risalire addirittura al 2021, quando un gol di Mount permise ai Blues di espugnare Anfield. I tempi, però, sembrano maturi per invertire il trend: la squadra di Maresca ha infatti le carte in regola per mettere in difficoltà il Liverpool, nonostante ad oggi appaia senza dubbio più solido e attrezzato.

Dove vedere Chelsea-Liverpool in Tv e streaming — Entriamo in un finale di stagione sicuramente da non perdere. Il Chelsea, dopo aver affrontato il Djurgarden giovedì, scenderà nuovamente in campo soltanto dopo due giorni ed è vietato perdere terreno in chiave Champions League. Il confronto con il Liverpool ha sempre regalato gol ed emozioni, d'altronde parliamo di un confronto storico che da sempre affascina i grandi appassionati di calcio. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Calcio (202), il canele di riferimento per guardare le partite della massima divisione del campionato inglese. Inoltre, su Sky Go si potrà vedere il match in streaming e su dispositivi mobili.