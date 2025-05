Chelsea-Liverpool: il pronostico di DDD

Il Chelsea di Enzo Maresca dovrà trovare tre punti fondamentali per la corsa Champions battendo il Liverpool di Slot, che si è da poco laureato campione di Inghilterra.

Federico Iezzi 3 maggio - 20:47

Domenica il Chelsea ospiterà il Liverpool da poco ufficialmente diventato campione di Inghilterra. Non sarà una partita noiosa: I Blues, infatti, hanno bisogno dei tre punti per distanziare il Nottingham Forest e l'Aston Villa, rispettivamente sesto e settimo in classifica e ambedue a 60 punti, e per superare il Newscastle quarto. Per guadagnere questi tre importanti punti i ragazzi di Maresca dovranno battere la squadra più forte di Inghilterra.

Come arrivano le due squadre alla partita — Il Liverpool grazie alla vittoria contro il Tottenham è ufficialmente diventato, per la ventesima volta, campione d'Inghilterra. La squadra di Arne Slot è stata dominante lungo tutta la stagione e la vittoria del titolo è stata ampiamente meritata. Slot ha raccolto l'eredità di Klopp e ha confermato i Reds nella posizione che meritano e a cui da sempre punto. Il Chelsea di Maresca, è sicuramente una squadra migliore rispetto a quella delle passate stagioni: ha una identità più chiara ed esprime un bel gioco. La stagione è stata sicuramente positiva e i londinesi hanno anche buone possibilità per la vittoria finale in Conference League. La ciliegina sulla torta sarebbe la qualificazione alla massima coppa europea.

Le possibili formazioni — Slot sceglie la formazione titolare: niente turnover per i vincitori della Premier. Un 4-2-3-1 con Alisson in porta, Robertson e Alexander-Arnold terzini di spinta e van Dijk e Konatè centrali difensivi. Davanti alla difesa la concretezza di Mac Allister e Gravenberch. Ad appoggiare Luis Diaz in attacco ci sono i fenomeni Salah e Szoboszlai e Gakpo. Maresca risponde con lo stesso schieramento. In porta Sanchez e davanti al portiere una difesa a quattro con Cucurella e Caicedo sulle fasce e Chalobah e Colwill al centro. Enzo Fernandez e Lavia giocano davanti alla difesa. Dietro la punta Jackson Palmer, Madueke e Neto.

I precedenti — Quella di domenica è una sfida storica del campionato inglese: la prima partita si giocò nel 1907/1908. Negli ultimi anni i Reds sono stati dominatori assoluti di questa partita. La vittoria dei Blues manca dal 2021: in quella occasione un gol di Mason Mount permise al Chelesa di espugnare Anfield. L'ultima vittoria in casa dei Blues contro i Reds risale invece, addirittura, al 2018: ci pensò Giroud, quella volta, a far vincere i londinesi con un suo gol.

Il pronostico — I Blues devono vincere ma il Liverpool non è squadra da fare regali. Anche gli uomini di Slot giocano per la vittoria. Fare un pronostico non è facile ma una buona scommessa potrebbe essere Gol o un Over. Oppure un X: un pareggio tornerebbe comunque utile ai padroni di casa.