Domani sera, a Stamford Bridge, il Chelsea di Enzo Maresca ospiterà il Manchester United di Ruben Amorim in occasione della penultima giornata di Premier League

Giorgio Trobbiani 15 maggio 2025 (modifica il 15 maggio 2025 | 15:46)

Domani sera, a Stamford Bridge, il Chelsea di Enzo Maresca ospiterà il Manchester United di Ruben Amorim in occasione della penultima giornata di Premier League: ecco le due formazioni e l'undici 'Frankenstein' fra i due organici.

Chelsea e Manchester United, stagioni diverse e organici diversi — Il Chelseadi Enzo Maresca ha vissuto, almeno finora, una stagione finalmente di nuovo ai vertici per un top club che, per troppi anni, era rimasto indietro. Il tecnico italiano, dopo l'esperienza al Leicester City, ha riportato i Blues ai piani alti del calcio inglese e, in queste ultime due giornate di Premier League, proverà a tenersi stretta la qualificazione alla prossima Champions League. Non solo, il Chelsea ha anche raggiunto, abbastanza facilmente, la finalissima di Conference League che affronterà contro il Betis.

Il Manchester United ha invece vissuto una Premier League decisamente travagliata. L'esonero di Ten Hag e l'arrivo di Amorim non ha cambiato il mood di un'annata assolutamente storta che vede i Red Devils al sedicesimo posto. In Europa League è scattata però la scintilla e lo United ora è in finale e può giocarsi un pass Champions contro il Tottenham, un altro club che quest'anno ha deluso.

Enzo Fernandez and Marc Cucurella will be in our Megastore on Tuesday 20 May! 💙👋

All the information you need is on this link! 🔗

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 14, 2025

Prendendo in analisi le due formazioni tipo, ecco come, idealmente, Maresca e Amorim schierano le loro due squadre:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella; Lavia, Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Jackson.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Fernandes; Hojlund.

Chelsea-Manchester United, l'undici combinato fra le due squadre — Per scegliere una formazione tipo fra le due squadre abbiamo optato per un classico 4-3-3. In porta va Sanchez che, nonostante non abbia reso al massimo, ha comunque fatto meglio di Onana, spesso insufficiente in questa stagione. La linea difensiva, con de Ligt infortunato, è composta da Mazraoui, Chalobah, Maguire e Cucurella. Due per il Chelsea e due per lo United con una nota di merito per Maguire, in rilancio dopo le molte critiche di questi anni.

We host Man United in our final home match of the season. 👊 pic.twitter.com/XjgPtyOpIc

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2025

A centrocampo, in cabina di regia va l'espertissimo Casemiro affiancato da Enzo Fernandez e Bruno Fernandes, qualità e quantità al servizio della squadra. Poi c'è il tridente. In mezzo non si può rinunciare all'astro nascente Jackson, mentre ai lati, magari un po' più accentrati, ovviamente Cole Palmer ed Alejandro Garnacho. In panchina, almeno ad oggi, va preferito Enzo Maresca per quello che ha fatto in Premier League finora.