L'attaccante inglese starà fuori per almeno due mesi e Maresca ha deciso di richiamare il giovane spagnolo dal prestito al Sunderland. E per quanto riguarda Nicolas Jackson....

Mattia Celio Redattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 11:26)

L'avventura di Marc Guiu al Sunderland è durata solamente poche settimane. Dopo sole tre partite con i Black Cats, lo spagnolo tornerà nuovamente al Chelsea per motivi di organico. Nella sfida contro il Fulham, i Blues hanno perso Liam Delap dopo soli 15 minuti a causa di un brutto infortunio al ginocchio e per questo Maresca ha deciso immediatamente di richiamare l'ormai ex biancorosso. Ecco la dinamica della situazione.

Chelsea, l'infortunio di Delap scombussola i piani di Maresca — I piani di Maresca per la stagione hanno subito un duro colpo. Nella sfida contro il Fulham dello scorso sabato, Liam Delap è stato costretto a lasciare il campo nei primi 15 minuti dopo aver subito un infortunio al tendine del ginocchio. Secondo The Telegraph, il Chelsea ha molto di cui preoccuparsi, poiché l'infortunio dell'attaccante inglese potrebbe rivelarsi peggiore di quanto si pensasse. Proprio per questo il tecnico azzurro ha deciso di correre immediatamente ai ripari.

Per coprire lo spazio lasciato vuoto dal classe 2003, i Blues hanno deciso clamorosamente di richiamare Marc Guiu dal prestito al Sunderland. L'ex Barcellona è stato ceduto in prestito ai Black Cats durante questa sessione di calciomercato. Con la maglia biancorossa, il 19 enne ha totalizzato 3 partite e realizzato una rete nella Carabao Cup. Ma ora il classe 2006 farà dunque ritorno alla base per giocarsi una possibilità molto ghiotta dato che il suo compagno dovrebbe stare out tra le 6-8 settimane. O anche di più.

Discorso completamente diverso è stato per Nicolas Jackson. L'attaccante senegalese era ormai prossimo a vestire la maglia del Bayern Monaco. Nelle ultime ore i bavaresi e i Blues avevano trovato un accordo sulla base di un prestito record di 15 milioni di euro che poi sarebbe diventato un riscatto di 80 milioni. Il classe 2001 era persino atterrato in Germania per le visite mediche, ma dopo la notizia dell'infortunio di Delap, i Blues hanno revocato a Jackson il permesso di sottoporsi alle visite mediche. Il 24enne è stato irremovibile nel firmare per i giganti della Bundesliga e si è rifiutato di tornare a Londra. Tuttavia, i desideri dell'attaccante non si sono concretizzati poiché il Bayern ha staccato la spina e si è ritirato dall'operazione.