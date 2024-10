Al termine della sfida vinta contro il Newcastle, l'attaccante del Chelsea Cole Palmer è stato interrogato su Gianfranco Zola, ex calciatore dei Blues

Vincenzo Bellino Redattore 28 ottobre - 19:41

Il match-winner della sfida giocata domenica pomeriggio allo Stamford Bridge, tra Chelseae Newcastle, è stato Cole Palmer. L'attaccante della Nazionale inglese ha siglato la rete decisiva che ha permesso ai Blues di superare 2-1 i Magpies. Per l'ex Manchester City si tratta del settimo goal in nove presenze stagionali in Premier League.

Palmer: "Zola? È un'icona su FIFA, quindi è stato un bravo calciatore" — Ai microfoni di Sky SportCole Palmer ha ammesso di non conoscere Gianfranco Zola, al quale è stato spesso accostato dai giornalisti. Con la maglia del ChelseaMagic Box ha disputato 7 stagioni (1996-2003) totalizzando 312 presenze e collezionando 80 gol: "So che è un’icona a FIFA, quindi deve essere stato bravo. A dire il vero non l’ho mai visto giocare, ma tutti dicono che era un grande calciatore quindi vi ringrazio per essere stato accostato a lui”.

Palmer come Zola, Maresca: "Ci sono delle somiglianze" — Sul paragone si è espresso anche l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca: "Non credo che Cole conosca Gianfranco, ma a dire il vero sono abbastanza simili in termini qualitativi. Io, da italiano, conosco abbastanza bene Zola, ma non credo che si possano paragonare i due calciatori. L'unica cosa che posso dire è che Gianfranco Gianfranco era, e Cole è, un giocatore di qualità".