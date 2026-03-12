Pedro Neto stempera la tensione: dopo aver spinto il raccattapalle, sono arrivate le scuse ed anche un regalo

Mattia Celio Redattore 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 12:02)

Come da programma PSG-Chelsea hanno offerto una serata spettacolare: ben 7 reti. Ad avere la meglio è stata la squadra di Luis Enrique che si è portato a casa il primo round con un roboante 5-2. Martedì prossimo il ritorno allo Stamford Bridge. Tuttavia, l'episodio che ha davvero acceso la partita è avvenuto sul punteggio di 4-2 per i padroni di casa. Protagonista è stato l'attaccante dei londinesi Pedro Neto. Ecco cosa è successo.

PSG-Chelsea, Pedro Neto spinge a terra un raccattapalle: alla fine del match gli ha regalato la maglia — Durante una partita importante è fondamentale avere anche i nervi saldi. È una cosa difficile, questo è risaputo, soprattutto quando in palio c'è una posta importantissima. Questo anche quando il tuo avversario è un raccattapalle. Pedro Neto ha avuto modo di impararlo ieri sera a sue spese. Durante la sfida contro il PSG, sul risultato di 4-2 per i parigini, l'attaccante del Chelsea si è reso protagonista di un brutto gesto che non è passato inosservato.

Nel momento di una rimessa laterale a favore dei londinesi, il portoghese ha cercato di recuperare velocemente la palla per non perdere tempo prezioso. Sfortunatamente per lui un raccattapalle gli ha mandato a monte il piano. La reazione dell'ex Lazio non è passata inosservata. In preda al nervosismo ha spinto il ragazzo facendolo finire a terra vicino ai tabelloni pubblicitari.

Il gesto per nulla sportivo ha subito scatenato la reazione della squadra di casa e dell'arbitro. Come hanno mostrato le immagini, il primo ad intervenire è stato Kvaratskhelia che è andato faccia a faccia con il numero 7 rimproverandolo della sua reazione esagerata. Il gioco si è fermato per qualche istante senza che, fortunatamente, la situazione degenerasse.

Pedro Neto, resosi conto del suo gesto, ha subito chiesto scusa al ragazzo con tanto di abbraccio. Inoltre, al termine della partita, è andato immediatamente a cercarlo e gli ha regalato la sua maglia. "Ho chiesto scusa 35 volte a quel ragazzino. Alla fine è venuto a parlarmi e sorrideva: gli ho anche regalato la mia maglia", ha detto l'attaccante dei Blues a TNT Sports al termine della partita.

