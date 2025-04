I Blues hanno messo a posto i conti, grazie ad un particolare trasferimento di proprietà all'interno del club

Federico Grimaldi 1 aprile - 19:33

Nelle ultime ore è impazzata una notizia che ha scosso molti club in Inghilterra. Infatti, il Chelseaha deciso di vendere la propria squadra femminile alla holding madre del club, la BlueCo22. Le modalità di questo passaggio non sono chiare e la Premier League vuole vederci chiaro. I dirigenti del campionato inglese temono che si sia verificata una chiara violazione del mercato.

Chelsea, l'escamotage contro le sanzioni finanziarie — La situazione economica in casa Chelsea tiene banco in tutta Inghilterra. I Blues, dopo le varie spese folli negli ultimi anni, hanno rischiato di incombere nelle sanzioni del Fair Play finanziario. Il bilancio presentato dalla squadra londinese, però, testimonia un utile di 153 milioni di euro, generati dalla vendita del club femminile. Con questo affare, il Chelsea, ha fatto un notevole passo in avanti rispetto alle stagioni precedenti.

Nel 2023 era stato presentato un passivo di 90 milioni e quest'anno, senza la vendita del club femminile, avrebbero rischiato di sforare i 105 milioni di perdita (tetto massimo per non ricevere sanzioni). La particolarità di questo affare, sta nel fatto, che la vendita della squadra è stata fatta ad una holding del club. Quindi, in poche parole, il Chelsea ha venduto a loro stessi. Un'operazione insolita, che però è stata approvata. Ora, molti club potrebbero prendere spunto, così da evitare ulteriori sanzioni. L'Everton, a differenza dei Blues, ha avuto perdite per oltre 500 milioni di euro, che gli sono costati una decurtazione di 8 punti in campionato.

Non è la prima operazione "insolita" in casa Blues — In questo momento, in molti stanno guardando cosa accade in casa Chelsea. I londinesi sono diventati i maestri in questo campo ed ogni anno riescono a trovare la soluzione per far quadrare i bilanci. Se, per quest'anno, ci ha pensato la vendita del club femminile, una cosa analoga l'abbiamo avuta già qualche anno fa. L'anno, era il 2022-2023, quando il Chelsea decise di vendere due hotel di sua proprietà al gruppo BlueCo per un totale di 76 milioni di euro.

La vendita comportò perdite per 90 milioni di euro anziché 166,4, rientrando così nei parametri legittimi. Dopo la consegna degli ultimi bilanci, i Blues potranno pensare più serenamente al resto della stagione. Maresca ed i suoi sono in piena corsa per un posto Champions, che potrebbe dare una ventata d'aria fresca all'interno delle casse della società, ma non solo. La possibile vittoria della Conference, garantirebbe maggiori introiti da poter usare nelle prossime finestre di mercato, nonché maggior prestigio.

