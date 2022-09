Chelsea, Villas-Boas recrimina ancora oggi: “Dovevano prendermi Modric e invece…”

Villas-Boas racconta scenari, cambiamenti, umori e mercato del Chelsea che fu...

André Villas-Boas ha attraversato il Chelsea senza dolore né gloria. Il tecnico portoghese è sbarcato nella squadra londinese nell'estate del 2011 e non ha nemmeno completato la sua prima stagione (è stato esonerato a marzo 2012). In queste ultime ore, l'allenatore ha concesso un'intervista al The Telegraph e ha attribuito gran parte del suo fallimento all'incapacità del club londinese di chiudere gli acquisti promessi. Tra questi, il croato Luka Modric e il portoghese Joao Moutinho.

Non me lo hanno preso...

Villas-Boas: "Al Chelsea c'è chi è fortunato, vince un titolo e lascia il segno. Io non ho avuto questa fortuna. Pensavamo che non avremmo avuto bisogno di tanti cambiamenti come quando abbiamo iniziato a pianificare, ok? Questo è stato un errore di gestione. Poi non siamo riusciti a ingaggiare Modric ad inizio stagione. Se Modric non fosse stato fatto, sarebbe arrivato Moutinho. Era quello che mi aveva promesso Roman Abramovich. Pensavo riuscissimo a prendere Modric in quell'estate 2011 e invece lui lasciò Londra nell'estate 2012 per andare al Real Madrid. Poi l'acquisto di Moutinho non è stato fatto, ma è caduto. Roman è stato fregato. Né Modric, né Moutinho", ha affermato.

Il tecnico portoghese ha poi aperto altri cassetti: "Falcao è un altro che stava per venire, ma a quel punto c'era Drogba, che non riusciva a decidere se partire o meno a gennaio. Marina Granovskaia prima voleva Tevez e, all'improvviso, poi non voleva più Tevez. Questi sono cose tipiche in queste organizzazioni. Marina poi è diventata uno dei grandi registi di tutti i tempi. Ho capito che Roman era impelagato nella causa con sua moglie e non poteva essere disponibile. Tutto quello che è successo in quella stagione avrebbe meritato di essere in uno di quelle incredibili autobiografie che in Inghilterra mettono di solito al primo posto nelle librerie", ha detto.