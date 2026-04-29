Il mondo del calcio femminile saluta una delle sue icone più grandi, e lo fa in un'atmosfera carica di forte emozione. Mercoledì, tramite un video sui social, Millie Bright ha annunciato il ritiro immediato dal calcio giocato ad appena 32 anni. Lottando contro le lacrime e asciugandosi spesso gli occhi, la storica giocatrice ha aperto il suo cuore ai fan: "Rappresentare il Chelsea negli ultimi 12 anni è stato tutto per me, ma ora sono pronta a dire addio al calcio giocato. Ho dato tutto quello che potevo e non ho mai voluto lottare per nessun altro stemma".

L'annuncio è poi proseguito con parole cariche di sincera gratitudine. "Questo è un messaggio che sapevo sarebbe arrivato, semplicemente non sapevo quando. Quindi volevo solo dire grazie a tutti i tifosi".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 1 FEBBRAIO: Millie Bright del Chelsea gesticola durante la partita di Barclays Women's Super League tra Manchester City e Chelsea FC all'Etihad Stadium il 1° febbraio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Nathan Stirk/Getty Images)

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La voglia di libertà e la "nuova era" a Londra

Spiegare i motivi di unnon è mai semplice, e infatti laha ammesso le proprie difficoltà: "Non riesco a far uscire le parole. Nella vita dobbiamo prendere delle decisioni", ha spiegato, prima di entrare nel dettaglio del suolegato ai ritmi sportivi. "Nel calcio ci viene sempre detto dove stare, cosa mangiare, quando venire ad allenarci. Penso di essere in una fase in cui sono pronta a prendere il controllo della mia vita. Nessuno può dirti quando è il momento giusto, ma io sono pronta ad appendere gli scarpini al chiodo".

I tifosi dei Blues, tuttavia, possono asciugarsi le lacrime perché la loro capitana dei record (314 presenze) non andrà via. "Sono pronta per entrare in una nuova era. Sarò per sempre del Chelsea, ma solo in un modo diverso. Per quanto mi riguarda, sono pronta ad appendere gli scarpini al chiodo. Non vado da nessuna parte, non fatevi prendere dal panico. C'è altro in arrivo".

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Il comunicato ufficiale del club: il tributo a Stamford Bridge

Ilha risposto immediatamente all'annuncio della sua indimenticabile, rilasciando unapiena di affetto e. "Tutti al Chelsea sono così orgogliosi del contributo di Millie al club e al calcio femminile durante il suo periodo di crescita senza precedenti", si legge nel comunicato. "Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con lei mentre passa ai suoi ruoli fuori dal campo con il club".

La società ha inoltre fissato l'appuntamento per il grande saluto finale ai tifosi: "Celebreremo il servizio leale di Millie in vista della nostra ultima partita di Women's Super League della stagione contro il Manchester United a Stamford Bridge il 16 maggio". La lettera si chiude poi con una splendida dedica: "Congratulazioni e buona fortuna, Millie. Saremo per sempre grati per il tuo contributo e sappiamo che non hai mai finito con il Chelsea".

Millie Bright has today announced her retirement from professional football, bringing an extraordinary Chelsea playing career to a close.



Everyone at Chelsea would like to thank Millie for her incredible commitment and dedication to the club over the last 12 years. Her legacy… pic.twitter.com/mikgdm5jVs — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) April 29, 2026

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