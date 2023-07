Chi fine ha fatto Manuele Blasi? L’Enōsis Neōn Paralimniou lo annuncia come nuovo allenatore

Nuova panchina, nuovi stimoli. L'ex Roma, Juventus e Napoli, tra le altre, riparte da Cipro. Blasi allenerà l'Enōsis Neōn Paralimniou FC, club che due mesi fa è retrocesso in seconda divisione...

Sergio Pace Redattore

L'ex centrocampista di Roma, Juventus e Napoli, tra le altre, è pronto a vivere una nuova esperienza da allenatore nella seconda divisione cipriota.

Da giocatore tanta Serie A e un campionato indiano in bacheca, ha iniziato ad allenare a Malta

Tante le squadre in Italia in cui ha giocato Manuele Blasi. Il 42enne ex centrocampista, oltre alle già citate Roma, Juventus e Napoli, ha vestito le maglie di Lecce, Perugia, Parma, Fiorentina, Palermo e Pescara. Nel finale di carriera Blasi ha anche vinto la Super League indiana con il Chennaiyin FC nel 2015, per poi chiudere definitivamente con l'Ischia Calcio e la Compagna Portuale Civitavecchia.

Blasi, conclusa la sua carriera da calciatore nel 2017, dal maggio 2019 ha iniziato la sua prima esperienza professionale da allenatore all'Hamrun Spartans a Malta. Dopo le brevi parentesi all'AO Agia Napa (Cipro) e all'Apolonia Fier (Albania), per il 42enne tecnico di Civitavecchia sta per iniziare una nuova avventura in panchina.

Blasi torna a Cipro, è il nuovo allenatore dell'Enōsis Neōn Paralimniou FC

L'Enōsis Neōn Paralimniou FC (ENP 1936), club cipriota con sede nella città di Paralimni (comune che rientra nel distretto di Famagosta), ha ufficializzato Manuele Blasi come nuovo allenatore tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social: "L'ENP Calcio annuncia l'accordo con l'allenatore Manuele Blasi. Mister Blasi, che ha avuto una ricca carriera calcistica in squadre italiane come Roma, Juventus e Napoli, ha iniziato la sua carriera da allenatore con l'Hamrun Spartans a Malta. Ha allenato poi l'Agia Napa, mentre la sua ultima esperienza in panchina è stata con l'Apolonia Fier. L'intera famiglia dell'ENP augura buona fortuna al nostro nuovo allenatore e spera che con la caparbietà, la pazienza e la costanza che possiede possa raggiungere gli obiettivi prefissati dalla nostra squadra". Blasi, dunque, prenderà le redini di una squadra che solo due mesi fa è retrocessa in seconda divisione.