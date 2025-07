Mentre è solo all'inizio del suo nuovo ruolo nella dirigenza della Juventus, Giorgio Chiellini si fa un regalo. Infatti, l'ex-difensore bianconero e leggenda italiana ha acquistato delle quote del suo ultimo club: il Los Angeles FC .

Chiellini: "Entusiasta per questa opportunità"

Nonostante l'impegno con la Juventus, come Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini si prende una fetta della proprietà del club californiano. L'ex-difensore bianconero è entrato a far parte del gruppo proprietario del LAFC. La stessa società del Los Angeles ha pubblicato il comunicato ufficiale, che riprende anche l'annuncio dello stesso Chiellini fatto sui propri profili social.