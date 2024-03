Chivas, Whalley titolare nel derby nazionale contro il Club América. Ma il suo accento spagnolo…

Polemiche in Messico per l'accento spagnolo di Óscar Whalley, portiere del Chivas Guadalajara dato per titolare nel prossimo derby nazionale contro il Club América di Città del Messico in Concacaf Champions League...

Situazione surreale e paradossale in Messico. Nelle ultime ore si è acceso il dibattito in casa Chivas Guadalajara in merito all'accento spagnolo del portiere Óscar Whalley. Ecco cosa sta accadendo.

Chivas, Whalley titolare nel derby nazionale messicano con l'América. Ma scoppia la polemica...

Dovrebbe prendere nuovamente posto da titolare tra i pali del Chivas Guadalajara, Óscar Whalley. Il 29enne portiere di origine spagnola, di madre messicana e padre inglese, dal luglio scorso alle "Chivas rayadas", "le capre striate", è stato schierato dal primo minuto dal nuovo allenatore, l'ex Real Madrid Fernando Gago, in due occasioni nella Concacaf Champions League.

Un rinforzo, quello di Whalley, voluto fortemente dal direttore sportivo Fernando Hierro. In vista del derby nazionale messicano contro il Club América di Città del Messico (la più grande rivalità nel calcio messicano e una delle più grandi nel calcio mondiale), valevole per l'andata degli ottavi di finale della Concacaf Champions League, è dato, secondo le ultime indiscrezioni, titolare in formazione. Recentemente però i media messicani hanno posto in primo piano il problema dell'accento spagnolo di Whalley e, dunque, della sua provenienza. Una situazione che ha generato polemiche in Messico.

Così ha parlato uno dei giornalisti di Fox Sports Mexico in vista del derby nazionale messicano: "Senza mancare di rispetto, ma questo portiere ha una pressione dovuta al suo accento. Senza xenofobia, o qualsiasi tipo di cose che non sono rilevanti, ma non è normale vedere il portiere del Guadalajara con un accento spagnolo. Conosciamo già tutta la storia ed è perfetta, è all'interno dello statuto... Dalla questione della sua nazionalità inizia la pressione".

Whalley, nato a Saragozza in Spagna, ha iniziato la sua carriera proprio con i Leones. Poi in serie Sporting Gijón, Aarhus in Danimarca, OFI Creta in Grecia, Castellón, Lugo ed infine Chivas Guadalajara. Il portiere possiede dunque tre nazionalità, spagnola per diritto di nascita, messicana e inglese per l'origine dei suoi genitori.

Ad aprirgli le porte della Liga MX è stata proprio la madre. Dunque Whalley l'estate scorsa si è trasferito al Chivas pronto per iniziare una nuova avventura nel Paese d'origine della madre. Nel giorno della sua presentazione un gran dibattito è scaturito dalle dichiarazioni rilasciate da Whalley per il forte accento spagnolo.

