Storie tese nel big match sudamericano fra il Cile e l'Argentina campione del mondo in carica deciso da una rete di Julian Alvarez: ecco che cosa è successo in particolare fra Arturo Vidal e Rodrigo De Paul .

Ormai Arturo Vidal lo conosciamo, un calciatore grintoso e anche avvezzo alle provocazioni nei confronti degli avversari. In questo caso, in un big match fatto di grande rivalità come quello fra Cile ed Argentina, l'obiettivo dell'ex Inter e Juventus è stato Rodrigo De Paul che, Vidal, ha invitato 'caldamente' ad avvicinarsi palla al piede.