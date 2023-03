Cile, gravi insulti ai giocatori in campo: l’arbitro Gamboa sospeso per ben 15 partite!

Nicolás Gamboa ha ricevuto una dura sanzione dopo una denuncia dell'Audax Italiano. La squadra italiana non ha lasciato passare l'episodio e ha presentato una dura denuncia contro l'arbitro, che non potrà dirigere per 15 giornate.

Sergio Pace

In Cile un arbitro è stato sospeso per ben 15 partite. Si tratta del 35enne Nicolás Gamboa, che nello scorso mese di febbraio ha diretto la partita tra Audax Italiano e Universidad Catolica, valevole per il quinto turno della Primera Division cilena.

Gara molto movimentata e focosa quella giocata all'Estadio Municipal de La Florida

Gamboa ha estratto ben sei cartellini rossi (due in panchina, quattro in campo), tutti per proteste. Gamboa però, oltre ad aver avuto il cartellino facile, ha insultato gravemente alcuni giocatori dell'Audax Italiano.

La decisione della Prima Sezione del Tribunale Disciplinare

La Prima Sezione del Tribunale Disciplinare ha avviato un'indagine sul comportamento adottato da Gamboa durante quella partita ed è arrivata alla fatidica conclusione: sospensione per 15 partite. E pensare che Gamboa poteva rischiare una squalifica di 50 partite per il suo comportamento, assolutamente vietato dal regolamento.