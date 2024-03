Cile, il ct Gareca non convoca Ben Brereton: “Prima deve imparare lo spagnolo”

Il 66enne ct argentino del Cile, Ricardo Gareca, non ha convocato il 24enne attaccante del Villarreal, in prestito allo Sheffield in Premier, per le prossime amichevoli con Albania e Francia. "Vorrei che imparasse lo spagnolo, è importante"

Sergio Pace Redattore 9 marzo 2024 (modifica il 9 marzo 2024 | 14:05)

Succede anche di non essere convocato dalla propria nazionale per...problemi di lingua. Chiedere informazioni a Ben Brereton Díaz, attaccante di proprietà del Villarreal in prestito da gennaio allo Sheffield United in Premier League, che a questo giro deve saltare la chiamata del Cile perché acerbo di spagnolo. Parola del ct Ricardo Gareca...

Non convocato dal Cile, Ben Brereton deve imparare lo spagnolo

Curioso il motivo dietro la non convocazione di Ben Brereton Díaz da parte del ct del Cile, Ricardo Gareca. L'attaccante classe '99, nato a Stoke-on-Trent da padre inglese e madre cilena, oltre a possedere la cittadinanza inglese ha ottenuto dal 2020 la nazionalità cilena.

Da qui il suo esordio con il Cile nel giugno 2021 e la presenza nella Roja dell'attaccante è stata assidua e anche abbastanza prolifica (7 reti in 27 partite). Ma dal gennaio di quest'anno, quando cioè il 66enne argentino Ricardo Gareca ha preso le redini della nazionale cilena, per Ben Brereton le convocazioni non sono poi così garantite.

Prova ne sia la recente rinuncia di Gareca al 24enne attaccante. Ben Brereton non è stato convocato per le prossime amichevoli di fine marzo contro Albania e Francia. Il suo nome non è apparso nella lista dei convocati. Ed è lo stesso Gareca a spiegarne il motivo: "Vorrei che imparasse lo spagnolo, penso che sia importante. La lingua è fondamentale per la comunicazione dentro e fuori dal campo. È stato convocato per la Copa America due anni fa, ha avuto abbastanza tempo per imparare a parlare spagnolo. È una cosa che gli ho detto personalmente, vorrei che parlasse spagnolo". Insomma, di tempo ne ha avuto Ben Brereton. Forse sarebbe il caso di accelerare con un corso di spagnolo intensivo per farsi trovare pronto per la Copa America in programma a giugno negli Stati Uniti.

