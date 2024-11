Cina e Giappone: due modi diversi di fare calcio

Non si può dire che Cina-Giappone sia una classica del calcio mondiale, ma dall'altra parte del globo è una partita molto sentita per le due nazioni.

Michele Bellame 18 novembre - 16:20

Fra Cina e Giappone c'è una storia calcistica diametralmente opposta: grazie a Capitan Tsubasa, meglio conosciuto come Holly e Benji, la nazionale del sol levante ha avuto la simpatia dei tanti adolescenti che guardavano quel cartone animato. Di contro, la nazionale cinese, non è mai riuscita effettivamente a concretizzare i tanti investimenti in un seguito importante per il movimento calcistico.

Cina e Giappone: investimenti esteri vs sviluppo interno Nella metà degli anni 2010, la serie maggiore cinese ha cercato di portare volti europei per trovare investitori e fondi: anche i commissari tecnici della Cina sono stati per la maggior parte stranieri; Marcello Lippi e Fabio Cannavaro sono stati pionieri, sulle panchine sia della nazionale sia Guanghzou Evergrande, ma sono state solo meteore. Anche Ciro Ferrara, rimanendo in ambito italiano, è stato allenatore in quella parte dell'Asia. Oltre agli italiani, ci sono stati, fra i tanti, Petkovic nel 2007/08 e, prima, in occasione dei mondiali in Corea e Giappone - l'unica partecipazione della Cina ad un campionato del mondo - c'era il serbo Bora Milutinovic.

Domani alle 13 ora italiana Cina-Giappone: l'ultimo precedente è una "Dolorosa sconfitta" Valida per le qualificazioni mondiali AFC, domani alle ore 13 ora italiana si sfideranno Cina e Giappone all'Egret Stadium. L'ultimo precedente è stato molto cocente per la Cina: il Giappone ha vinto 7-0. Questa partita risale al 10 ottobre scorso. L'Oriental Sports Daily ha definito questa la "sconfitta più pesante" della Cina nelle qualificazioni, denunciando la "incompetenza" dell'allenatore croato Branko Ivankovic, che secondo il giornale ha contribuito al disastro.

Il calcio cinese sta attraversando una grave crisi, segnata da scandali di corruzione e difficoltà finanziarie dei club, nonostante gli ingenti investimenti e le ambizioni di crescita, tra cui il progetto per 50.000 scuole calcio nel Paese. La Cina, che si era qualificata al terzo turno delle qualificazioni in maniera rocambolesca, è stata duramente criticata sui social, con oltre 500 milioni di visualizzazioni su Weibo per l'hashtag relativo alla sconfitta.