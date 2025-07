Cincinnati-Inter Miami, una partita di MLS che promette tanti gol

Dal 5-1 di quattro anni fa per il club di Beckham al 6-1 degli arancioblù dello scorso anno, passando per un rocambolesco 4-4

Cincinnati-Inter Miami, anche stavolta tanti gol?

Stanotte, le due squadre statunitensi si affronteranno per la 12esima volta. Miami ha vinto 6 partite, mentre Cincinnati ne ha vinte 4 e c'è stato soltanto un pareggio. Per quanto riguarda i gol, i padroni di casa ne hanno segnati 26, uno in meso rispetto ai loro avversari. I precedenti di questa sfida hanno regalato tanti gol e spettacolo. Nel maggio del 2021, per esempio, l'Inter Miami vinse 2-3 in trasferta: dopo il doppio vantaggio grazie a Brek Shea e Gonzalo Higuain, Cincinnati pareggiò con Alvaro Barreal e Nick Hagglund ma, a 5 minuti dal termine, El Pipita riportò in vantaggio la sua squadra. Qualche mese più tardi, gli Herons vinsero contro gli arancioblù 5-1: Federico Higuain sbloccò il match; pareggio di Brandon Vazquez; poi Miami ottenne la vittorie grazie ai 4 gol firmati Pipita,Indiana Vassilev, Lewis Morgan e Julian Carranza.