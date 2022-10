Cipro, derby Apollon-Apoel: bastoni di ferro, rissa in campo fra ultras

Il derby cipriota tra l'Apollon e l'Apoel ha vissuto attimo di terrore durante il match. I tifosi erano già carichi al Tsirion Athlitiko Kentro per una partita che da sempre vale molto più dei tre punti in palio. Le ostilità in campo, sportive. sono terminate con gli ospiti che vincono di misura grazie alla rete al 95esimo su calcio di rigore di Marquinhos, decretato dall'arbitro italiano Doveri.