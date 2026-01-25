Polemica sul mancato riconoscimento celebrativo del campione senegalese da parte del club madrileno

Samuele Amato Caporedattore 25 gennaio - 13:21

Tante le immagini delle accoglienze che i vari club stanno riservando ai giocatori senegalesi che rientrano dalla Coppa d'Africa vinta. Quasi tutti i calciatori impegnati vengono celebrati. Eccetto uno: si tratta di Pathé Ciss del Rayo Vallecano. Un riconoscimento mancato che ha fatto scoppiare le polemiche.

Rayo Vallecano, Pathé Ciss ritorna e segna: ma il club non lo celebra — Se Sadio Mané viene accolto dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, persino con una torta; questo scenario non si ripete per il centrocampista del Rayo Vallecano, Pathé Ciss. Il classe '94, che è entrato al 112esimo nella finale di Coppa d'Africa contro il Marocco, è in forza ai Franjirrojos dal 2021. Ma con la squadra madrilena il rapporto non si è mai consolidato. A testimonianza di queste crepe è la mancata celebrazione del campione senegalese nella partita contro l'Osasuna di ieri, sabato 24 gennaio.

Nel match de LaLiga, il centrocampista è anche autore del momentaneo pareggio al 59esimo: gol che però viene vanificato dai due gol sul finale degli ospiti. Nonostante anche l'apporto in partita, il club non ha fatto come le altre società, ovvero riservando ai campioni senegalesi un bentornato a casa. Mancanza che ha destato scalpore, soprattutto tra i tifosi del Rayo Vallecano e che ha anche manifestato dallo stesso Ciss.

Il centrocampista, infatti, ha ricondiviso sui propri social un post scritto da un supporter biancorossi: "Il Rayo Vallecano non è una squadra con molti campioni continentali. Oggi avevano una favolosa opportunità per omaggiare Pathé Ciss, campione della Coppa d'Africa, e non hanno avuto nemmeno un briciolo di attenzione. Che club di m****".

Il mancato passaggio al Lione — Il repost di Ciss che va contro il Rayo Vallecano è solo la conferma di un rapporto che si è incrinato col tempo. Infatti, i dissapori si sono palesati nella sessione estiva del calciomercato del 2023, quando il centrocampista era pronto a lasciare il club madrileno.

Il Rayo aveva già raggiunto l'accordo con il Lione, fortemente interessato al campione del Senegal, con grande approvazione dello stesso giocatore che apprezzava la destinazione del club di Ligue 1. Ma la trattativa, ai dettagli finali, si blocca. Lo stesso Ciss tornerà sul fatto e accuserà il presidente del Rayo Vallecano: "È stato Martín Presa, come sempre".

Il comunicato del club — In occasione di queste lamentele dei tifosi e del malumore espresso dallo stesso Pathé Ciss, il Rayo Vallecano ha voluto diramare un comunicato spiegando il motivo per cui non ha deciso di celebrare il proprio centrocampista reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa.

"Il Rayo Vallecano informa che nella giornata di ieri non è stato effettuato l'omaggio al nostro giocatore Pathé Ciss, in seguito alla conquista della Coppa delle Nazioni Africane, poiché è stato considerato inadeguato realizzare qualsiasi tipo di celebrazione in una giornata di lutto nella quale la squadra ha indossato il lutto al braccio ed è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle persone decedute nei tragici incidenti ferroviari di Adamuz e Gelida. Il meritato riconoscimento a Pathé Ciss si terrà nei momenti precedenti al prossimo incontro, che si disputerà a Vallecas sabato 7 febbraio, contro il Real Oviedo".