City, il compleanno sfarzoso di Grealish: una festa da oltre 23.000 euro!

Il calciatore si è goduto un mega party al Lakes By Yoo nelle Cotswolds, dove ha speso quasi 5.000 euro per ogni cabina per i suoi ospiti...

Davide Capano Redattore

Jack Grealish sta vivendo uno dei suoi anni migliori, almeno dal punto di vista professionale, dopo aver vinto la Premier League e la Champions League con il Manchester City. Anche a livello personale il calciatore inglese sembra essersi divertito, avendo trascorso le sue vacanze in luoghi come Ibiza, Las Vegas, Turchia, Francia e Malta.

Ma, per questo fine settimana, Grealish ha voluto anche festeggiare il suo 28° compleanno in grande stile. Come riportato dal "The Sun", ha organizzato una serata in un hotel di lusso chiamato Lakes By Yoo, nelle Cotswolds, una catena collinare situata nell'area centrale dell'Inghilterra.

Il giocatore dei Citizens voleva che i suoi ospiti si divertissero, e così ha speso più di 23.000 euro per affittare diverse cabine di legno a più di 5.000 euro a notte per la famiglia, gli amici e anche per la sua ragazza, Sasha Attwood, e per sé stesso. Uno spazio pieno di lusso dove hanno mangiato, bevuto e ascoltato musica dal vivo.

Cabine di lusso

Per quanto riguarda l'organizzazione della festa, hanno decorato l'area della piscina con palloncini e il sabato gli invitati si sono divertiti lì. "Jack proviene da una famiglia numerosa e non ama altro che spendere i suoi soldi guadagnati duramente per loro e condividere l'amore", ha dichiarato una fonte vicina ai media.

Le lussuose cabine dell'hotel, che possono avere fino a sei camere da letto, sono situate sull'isola, con accesso al lago, e includono un pozzo per il fuoco, kayak e una barca che permette di accedere alla riva del lago stesso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.