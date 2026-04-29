Mano pesantissima del Giudice Sportivo in Spagna. Al termine della burrascosa partita contro la Real Sociedad, per Isi Palazón è arrivata una stangata che ha il sapore di una vera e propria mazzata. Il giocatore del Rayo Vallecano salterà infatti le prossime 7 partite di campionato per squalifica. La sua stagione in Liga è virtualmente finita qui. La maxi-squalifica è stata così suddivisa in diverse infrazioni. Quattro giornate per insulti all'arbitro, due per le vibranti proteste e una per somma di ammonizioni. C'è però un'eccezione fondamentale in questa triste vicenda. La sanzione non ha validità per le competizioni europee, motivo per cui il giocatore scenderà regolarmente in campo domani nella sfida casalinga di Conference League contro lo Strasburgo.

MADRID, SPAGNA - 26 APRILE: Isi Palazon del Rayo Vallecano reagisce durante la partita LaLiga EA Sports tra Rayo Vallecano de Madrid e Real Sociedad all'Estadio de Vallecas il 26 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

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Il referto dell'arbitro e l'insulto dito al volto

Ilha provato immediatamente a impugnare la decisione delritenendola troppo, ma ilsi è mostrato irremovibile e ha respinto il ricorso. A pesare come un macigno è stato ilufficiale stilato dall'arbitro del match, José Luis Guzmán. Le motivazioni dell'espulsione scritte dal direttore di gara non lasciano spazio a interpretazioni: "È entrato nel terreno di gioco al fine di protestare contro una mia decisione". Ma non è finita qui. "Una volta espulso," si legge ancora nell'atto, "si è rivolto a me nei seguenti termini: 'Sei un senza vergogna' (Eres un sinvergüenza), accompagnando tale espressione col gesto di puntarmi contro il dito indice".

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Il pugno di ferro del Codice Disciplinare

SIETE PARTIDOS DE SANCIÓN PARA ISI PALAZÓN 💥



4️⃣ Por llamar "sinvergüenza" al arbitro

2️⃣ Por las protestas

1️⃣ Por la acumulación de tarjetas pic.twitter.com/wQtY0Y4M05 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 29, 2026

A livello prettamente giuridico, ilha semplicemente applicato alla lettera il regolamento, che innon perdona minimamente questo tipo di. I fatti descritti dall'arbitro, la cui parola è insindacabile, hanno attivato due specifici articoli deldella. Le proteste iniziali hanno violato, infrazione sanzionabile con due partite didiretto ("sinvergüenza"), invece, ha fatto scattare l'implacabile, che punisce le espressioni offensive con altredi stop. Aggiungendo a questeil rosso per somma di, il totale diè servito.

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