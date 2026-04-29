Sette giornate di squalifica per Isi Palazón del Rayo Vallecano dopo gli insulti all'arbitro Guzmán Mansilla. Domani giocherà però in Conference League
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Mano pesantissima del Giudice Sportivo in Spagna. Al termine della burrascosa partita contro la Real Sociedad, per Isi Palazón è arrivata una stangata che ha il sapore di una vera e propria mazzata. Il giocatore del Rayo Vallecano salterà infatti le prossime 7 partite di campionato per squalifica. La sua stagione in Liga è virtualmente finita qui. La maxi-squalifica è stata così suddivisa in diverse infrazioni. Quattro giornate per insulti all'arbitro, due per le vibranti proteste e una per somma di ammonizioni. C'è però un'eccezione fondamentale in questa triste vicenda. La sanzione non ha validità per le competizioni europee, motivo per cui il giocatore scenderà regolarmente in campo domani nella sfida casalinga di Conference League contro lo Strasburgo.
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Il referto dell'arbitro e l'insulto dito al voltoIl Rayo Vallecano ha provato immediatamente a impugnare la decisione del Giudice Sportivo ritenendola troppo severa, ma il Comitato Disciplinare si è mostrato irremovibile e ha respinto il ricorso. A pesare come un macigno è stato il referto ufficiale stilato dall'arbitro del match, José Luis Guzmán Mansilla. Le motivazioni dell'espulsione scritte dal direttore di gara non lasciano spazio a interpretazioni: "È entrato nel terreno di gioco al fine di protestare contro una mia decisione". Ma non è finita qui. "Una volta espulso," si legge ancora nell'atto, "si è rivolto a me nei seguenti termini: 'Sei un senza vergogna' (Eres un sinvergüenza), accompagnando tale espressione col gesto di puntarmi contro il dito indice".
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Il pugno di ferro del Codice DisciplinareA livello prettamente giuridico, il Comitato Disciplinare ha semplicemente applicato alla lettera il regolamento, che in Spagna non perdona minimamente questo tipo di atteggiamenti. I fatti descritti dall'arbitro Mansilla, la cui parola è insindacabile, hanno attivato due specifici articoli del Codice Disciplinare della RFEF. Le proteste iniziali hanno violato l'articolo 127, infrazione sanzionabile con due partite di sospensione. L'insulto diretto ("sinvergüenza"), invece, ha fatto scattare l'implacabile articolo 99, che punisce le espressioni offensive con altre quattro partite di stop. Aggiungendo a queste sei giornate il rosso per somma di ammonizioni, il totale di sette turni è servito.
SIETE PARTIDOS DE SANCIÓN PARA ISI PALAZÓN 💥— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 29, 2026
4️⃣ Por llamar "sinvergüenza" al arbitro
2️⃣ Por las protestas
1️⃣ Por la acumulación de tarjetas pic.twitter.com/wQtY0Y4M05
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