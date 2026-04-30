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Clamoroso Gremio: l'arbitro fa ripetere tre volte il rigore

Ha del clamoroso quanto accaduto nella sfida di Copa Sudamericana tra Palestino e Grêmio, con protagonista Carlos Vinícius, attaccante brasiliano ed ex meteora del Napoli. Un episodio tanto raro quanto paradossale, che ha lasciato increduli tifosi e addetti ai lavori. Durante il match, Vinícius si è presentato sul dischetto per calciare un rigore che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara. Il primo tentativo, però, è stato neutralizzato dal portiere avversario. Tutto finito? Neanche per idea. L’arbitro ha infatti deciso di far ripetere il penalty per un’irregolarità: il portiere si era mosso in anticipo rispetto al tiro.

CARLOS VINÍCIUS PERDEU O PÊNALTI 3X SEGUIDAS



ISSO AQUI É INACREDITÁVEL pic.twitter.com/H0gEk5XdFR — out of context brasileirão (@oocbrsao) April 30, 2026

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