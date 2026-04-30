Qualcuno è riuscito a fare peggio del povero Martin Palermo, in Sudamerica si scrive di nuovo la storia

Michele Massa
Gabriel Mec Gremio U20

Gabriel Mec, il 2008 vicino al Chelsea che decide il derby U20 tra Gremio e International

Clamoroso Gremio: l'arbitro fa ripetere tre volte il rigore

Ha del clamoroso quanto accaduto nella sfida di Copa Sudamericana tra Palestino e Grêmio, con protagonista Carlos Vinícius, attaccante brasiliano ed ex meteora del Napoli. Un episodio tanto raro quanto paradossale, che ha lasciato increduli tifosi e addetti ai lavori. Durante il match, Vinícius si è presentato sul dischetto per calciare un rigore che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara. Il primo tentativo, però, è stato neutralizzato dal portiere avversario. Tutto finito? Neanche per idea. L’arbitro ha infatti deciso di far ripetere il penalty per un’irregolarità: il portiere si era mosso in anticipo rispetto al tiro.

vinicius

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