Il terzino Inske Weiman ha puntato tutti i riflettori su di sé per un'espulsione a dir poco incredibile. Raccoglie il pallone con le mani quando ancora era in gioco e lo getta fuori: doppio giallo inevitabile.

Francesco Lovino Redattore 29 marzo - 21:02

Una scena a dir poco insolita che difficilmente passerà inosservata. Nel mondo dei social, infatti, le gag diventano immediatamente virali e la loro diffusione spesso si fa incontrollata. Poco male per la ragazza che stavolta ne è protagonista - Inske Weiman - dato che anche lei, probabilmente, sorriderà rivedendo ciò che ha fatto.

Weiman, cosa fai?! Una domanda che in tanti si porranno non appena avranno visto il video della calciatrice che milita nel PEC Zwolle. Stiamo parlando della prima serie del calcio femminile olandese. In campo, in occasione della diciassettesima giornata di campionato, c'erano Ajax e, appunto, PEC Zwolle. La gara è stata sbloccata al diciannovesimo con la rete di Xanne Kip e il risultato non è più cambiato fino al termine del match.

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Proprio nei minuti di recupero, però, succede qualcosa di difficilmente replicabile e spiegabile. Il terzino destro Inske Weiman avrebbe voluto accelerare la ripresa del gioco, provando a forzare la manovra negli ultimissimi minuti e tentando di trovare il pareggio. Dopo aver battuto la rimessa laterale in malo modo, servendo una calciatrice avversaria, il pallone le ritorna troppo alto e Weiman alza entrambe le braccia gettando la sfera nuovamente in fallo laterale.

Un rosso storico — Weiman, diciannovenne, sembra sorpresa dalla scelta dell'arbitro di estrarre il giallo. Alla fine china il capo e comprende probabilmente di aver commesso una sciocchezza. Essendo stata già ammonita al 71° minuto, il direttore di gara non ha potuto far altro che espellerla, con le calciatrici rimaste incredule.

Costrette all'inferiorità numerica, le compagne di squadra del PEC non sono riuscite a rimontare il risultato, lasciando gioire al termine della partita le padrone di casa. L'Ajax si è issato al terzo posto in classifica, aumentando a 9 punti il distacco proprio dal PEC Zwolle, ora quinto.