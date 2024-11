Clamoroso in Francia: Lione retrocesso d’ufficio in Ligue 2

Troppi debiti: Lione retrocesso in Ligue 2

Il verdetto, arrivato dopo l'incontro di questa mattina con il presidente John Textor, ha imposto il blocco immediato del calciomercato in entrata, insieme ad una stretta sul tetto salariale. Se la situazione finanziaria del club non migliorerà significativamente entro la fine della stagione, il Lione rischia anche la retrocessione in Ligue 2. Una notizia che ha scosso l'ambiente, considerando che il club deve affrontare un debito che ammonta a ben 505,1 milioni di euro, come indicato nell'ultimo comunicato ufficiale.