Il Queen's Park di Glasgow si rende protagonista di un'impresa storica vincendo sul campo dei Rangers per 1-0

Federico Grimaldi 10 febbraio - 16:45

Incredibile quanto accaduto in Scozia. Il Queen's Park di Glasgow, squadra di seconda divisione, ha battuto con il risultato di 1-0 i Rangers estromettendoli dalla lotta per la conquista della coppa nazionale.

Risultato storico per il Queen's Park — Avvenimento che resterà negli annali della storia del calcio scozzese. Raramente, una squadra così sfavorita è riuscita nell'impresa di battere una squadra come i Rangers. Solitamente, a far da padrone in Scozia è sempre una fra il Celtic ed il Rangers e vedere un risultato del genere non può che non far notizia.

La partita — Chi avrebbe previsto una goleada da parte della squadra di casa si è dovuto ricredere. La partita è stata tutt'altro che semplice, sin dall'inizio. Il Queen's Park è stato bravo a chiudere gli spazi sin da subito e, alla prima occasione buona della gara, è riuscito a portarsi in vantaggio. Da lì in poi, è stato un assedio totale dei Rangers, cheha portato ad un rigore fischiato a favore all'ultimo secondo della partita. La magia di questa sfida la si vede anche per l'epilogo, con il tiro dal dischetto parato dal portiere della squadra ospite. Questo è stato l'ultimo atto, che ha portato ad urlare di gioia tutti i tifosi del Queen's Park, e non solo.

I nuovi eroi di Scozia — Da oggi, i giocatori che sono scesi in campo del Queen's Park possono essere considerati a tutti gli effetti degli "eroi". Dopo la sconfitta in coppa e la distanza troppo elevata dal Celtic in campionato, l'unico obiettivo che resta ai Rangers è l'Europa League. Anche qui dovranno stare attenti, se non vorranno vedere andare in fumo l'ennesimo trofeo della stagione.