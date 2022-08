Clamoroso, Mbappé al…Getafe!!! Ma è la camerunese Raissa Mbappé…

Il Getafe femminile ha ufficializzato l’acquisto della 28enne attaccante camerunese, infiammando così i social network dopo la trattativa saltata tra il giocatore del PSG e il Real Madrid

Davide Capano

Giovedì è stato confermato un acquisto diventato virale sui social network. Contro ogni previsione, si può finalmente affermare che Mbappé giocherà nella Comunità Autonoma di Madrid e, come se non bastasse, vestirà anche di bianco... Non è una bugia.

Attraverso un post sugli account ufficiali, il consiglio di amministrazione del Getafe femminile ha ufficializzato l’acquisizione della camerunese Raissa Mbappé per la prossima stagione, “deridendo” il Barcellona per le leve economiche messe in atto nel concludere l’operazione.

“Raissa Mbappé arriva al Getafe Women's dopo essere passata per la Stella Rossa Belgrado. Promettiamo che questo trasferimento non ha richiesto leve”, ha scritto il club che milita nella Segunda División Femenina de España, il secondo livello del campionato spagnolo di calcio delle donne.

La 28enne attaccante non ha assolutamente nulla a che fare con Kylian Mbappé. In realtà la sua firma per il Getafe ha generato una cascata di messaggi e meme dopo la trattativa saltata tra il giocatore francese e il Real Madrid in questo mercato.

“Sono venuta per dare una mano e salire di categoria”, ha dichiarato Raissa a Marca. Interrogata poi su qualche possibile legame con Kylian, l’africana spiega come il suo rapporto con la stella del PSG non va oltre il cognome: “Non lo so, credo di no. Suo padre è Camprubí ed è andato in Francia. È un nome comune che abbiamo lì”.