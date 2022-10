Clasico sempre più poliglotta: Real-Barça, telecronaca anche in lingua hindi

Karim Benzema contro Robert Lewandowski. E la grande sfida: essere i protagonisti del primo gol che si racconta in un 'Classico' tra Real Madrid e Barcellona in hindi, la terza lingua più parlata al mondo. 530 milioni solo in India.

Redazione DDD

E' una partita, Real Madrid-Barcellona, che non è mai solo una partita. Ma, in questo caso, sarà speciale per ragioni linguistiche. In moltissimi potranno godersi questo incontro in lingua hindi, parlata soprattutto nell'India settentrionale e centrale. Fa parte delle lingue di ceppo indoeuropeo.

Patrick Kluivert a Bombay per seguire il Clásico

Sarà il debutto di questa lingua in un "Clásico" tanto atteso da quando lo scorso anno la Liga ha concluso un accordo con la compagnia indiana Viacom18 per trasmettere la competizione nel Paese asiatico.

In effetti in India, nazione di ben oltre 1 miliardo di abitanti, è fortemente vissuta anche la rivalità tra Real Madrid e Barcellona, ​​che ha affascinato davanti agli schermi migliaia di persone che fino a quest'anno hanno assistito alla partita con la narrazione in sottofondo in inglese, l'unica lingua in cui sono stati trasmessi gli incontri.

Straniera per centinaia di milioni di cittadini indiani, la Liga ha deciso di sfruttare il primo Clásico di questa stagione per ampliare i propri confini e trasmettere la partita in altre tre lingue ufficiali del Paese asiatico con una mossa volta a catapultare il pubblico, ossia l'hindi, la lingua madre di oltre 230 milioni di indiani e parlata da 530 milioni nel paese, il bengalese, con 66 milioni di madrelingua, e il malayalam, con 30 milioni di madrelingua.

Attraverso il Clásico, "il prodotto di punta in termini di intrattenimento", la Liga vuole avvicinare il calcio spagnolo ai tifosi indiani, e per questo ha organizzato una visione su larga scala della partita a Bombay. Alla visione parteciperà come guest star l'ex calciatore olandese Patrick Kluivert.