Il Clásico Vallecaucano appassiona tifosi e simpatizzanti: la partita fra América e Deportivo è fra le più sentite al mondo; in questo articolo, ripercorriamo dalle origini ai giorni nostri questa rivalità così forte fra due squadre storiche

Michele Bellame Redattore 18 marzo - 20:54

Il Clásico Vallecaucano, noto anche come Clásico Caleño o Clásico de Occidente, rappresenta uno degli scontri più accesi e storici del calcio colombiano. Questo derby mette di fronte i due club più amati e tradizionali della città di Santiago de Cali: l'América de Cali e il Deportivo Cali.

Il match fra queste due, è il derby regionale più antico della Colombia: la prima partita, risale al 1931. Il The Cali Football Club (oggi Deportivo Cali) sconfisse l'América per 1-0 in una finale di torneo regionale. Quel match fu l'inizio di una rivalità sempre più intensa. L'arbitro di quella partita annullò due gol per fuorigioco. Furono talmente veementi le proteste, che il club fu sospeso per un anno.

Come spesso si apprezza nelle rubriche di DDD, la rivalità tra América e Deportivo Cali non è solo sportiva, ma anche sociale. L'América, nato nei quartieri popolari di Cali, rappresenta le classi lavoratrici, mentre il Deportivo Cali, fondato dalle élite cittadine, incarna la borghesia. Questa contrapposizione si riflette anche nelle tifoserie: i Barón Rojo Sur per l'América e il Frente Radical Verdiblanco per il Deportivo Cali, che si sono spesso scontrati anche fuori dal campo.

Una rivalità equilibrata e ricca di storia Il Clásico Vallecaucano è andato in scena per 306 volte nel campionato di Categoría Primera A, la prima divisione nazionale colombiana; il Deportivo Cali è in vantaggio, con 111 vittorie contro le 99 dell'América. Una rivalità così equilibrata è rara nel calcio colombiano, dove altri derby, come il Clásico Bogotano o il Clásico Antioqueño, vedono spesso una squadra dominare nettamente sull'altra.

La rivalità tra le due compagini è stata riconosciuta a livello internazionale. La rivista World Soccer Magazine lo ha classificato come il 35° clásico più importante al mondo, mentre FourFourTwo lo ha inserito al 40° posto nella sua lista dei 50 derby più significativi del pianeta. Anche la FIFA lo ha celebrato come uno dei clásico più rilevanti a livello globale. Per evidenziare la passione extranazionale di questa partita, il Clásico Vallecaucano è stato giocato anche in altre città: Palmira, Bogotá e persino Miami.

Anni '80: il periodo d'oro del clásico Gli anni '80 rappresentano l'apice di questa rivalità. In quel decennio, l'América dominò il calcio colombiano, vincendo numerosi titoli nazionali e affrontando il Deportivo Cali in finali di campionato e Coppa Libertadores. Uno degli scontri più memorabili avvenne nel 1987, quando le due squadre si incontrarono in una serie di spareggio per decidere chi sarebbe avanzato nella Libertadores. Dopo 120 minuti di gioco e un pareggio a reti inviolate, l'América prevalse ai rigori (4-2), aggiungendo un altro capitolo alla storia di questa rivalità.

Anni '90 e oltre: alti e bassi Negli anni '90, il Deportivo Cali tornò alla ribalta, vincendo il campionato nel 1996 dopo oltre 20 anni di attesa. Quel titolo è stato conquistato proprio contro l'América, in un match che si concluse con un pareggio 0-0, sufficiente ai verdiblancos per festeggiare. Tuttavia, l'América ebbe la sua rivincita nel 1992, quando si laureò campione battendo il Deportivo Cali nell'ultima giornata del campionato.

Il clásico oggi Negli ultimi anni, il Clásico Vallecaucano ha continuato a regalare emozioni. Nonostante il temporaneo declino dell'América, che tra il 2012 e il 2016 ha militato in Primera B, il derby è rimasto un evento imperdibile per i tifosi. Con il ritorno dell'América in massima serie nel 2017, la rivalità ha ripreso vigore, mantenendo intatto il suo fascino.