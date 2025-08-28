Il primo incontro è programmato con un suo compagno di squadra della squadra in cui è cresciuto e in cui è tornato dopo il recupero

Filippo Montoli 28 agosto - 11:41

Kristoffer Olsson ex Arsenal e Midtjylland, ha deciso di cambiare vita passando alla boxe. Il centrocampista della Nazionale svedese era collassato durante una partita nel febbraio del 2024, finendo in terapia intensiva. Dopo aver ripreso brevemente a calcare i campi da calcio per la squadra della sua città, Olsson ha scelto di provare una nuova avventura nella boxe. Il primo incontro vedrà come avversario un suo compagno di squadra.

Olsson sulla nuova esperienza con la boxe: "Non ho paura dei colpi alla testa" — Kristoffer Olsson è stato il decennio scorso uno dei migliori prospetti del calcio svedese. Le aspettative erano molto alte, soprattutto dopo che l'Arsenal decise di acquistarlo. Per la formazione giovanile dei Gunners divenne anche capitano, facendosi notare soprattutto nelle partite di Uefa Youth League. Con la prima squadra però giocò solo una gara di coppa contro il West Bromwich terminata ai rigori, dove tra l'altro segnò il suo.

Dopo l'esperienza inglese ha girato per diverse squadre. Dalla stagione 2014/2015 ha giocato con Midtjylland, Aik Solna, Krasnodar, Anderlecht e di nuovo Midtjylland. Quest'ultima esperienza si stava per chiudere nel peggiore dei modi. A febbraio 2024 Olsson collassò in campo e fu costretto in terapia intensiva per diverso tempo. In un primissimo momento non era più in grado di camminare o di parlare. Dopo aver recuperato, ha raggiunto la squadra in cui è cresciuto, lo Sleipner. Poco dopo, però, ha scelto di provare un nuovo sport: la boxe.

Olsson non sembra però preoccupato dalle possibili conseguenze di violenti colpi alla testa, dopo i gravi problemi avuti: "Non ci ho pensato molto. È la stessa cosa dei colpi di testa nel calcio. Non sono spaventato". Il primo incontro è anche già stato programmato e vedrà affrontarsi il centrocampista svedese con un suo compagno di squadre dello Sleipner, Maic Sema: "Ci abbiamo scherzato sopra. Potrei essere messo k.o. ma non penso che morirò per quello. Sarà divertente. Io e Maic siamo compagni, non credo che proveremo a farci troppo male".